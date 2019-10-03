Oppo представила смартфоны серии A 2020 для поколения Z. Цены

Oppo объявила о выпуске новой линейки A 2020. Эта линейка представлена моделями Oppo A9 2020 и Oppo A5 2020 и ориентирована на средний ценовой сегмент. Модели сочетают в себе высокое качество и стильный дизайн, оснащены мощными камерами и емким аккумулятором и отличаются доступной ценой. Благодаря таким характеристикам, смартфоны серии A и дальше будут пользоваться популярностью у поколения Z.

«Мы назвали новую линейку Oppo A 2020 в честь начала нового десятилетия. Таким образом, мы хотим отметить успех, которого добились смартфоны серии A за последние десять лет, и одновременно поприветствовать новое поколение пользователей, – сказал Винсент Лиу, вице-президент компании Oppo в России. — Новое название также отражает концепцию нашего развития на ближайшие десять лет. Оно подчеркивает приверженность компании передовым технологиям и делает акцент на внимании к потребностям молодежи».

Смартфоны серии Oppo A 2020 оснащены универсальной четырехмодульной камерой с разрешением 48 МП и емким аккумулятором на 5000 мАч, увеличивающим автономное время работы смартфона. Камера позволяет расширить границы творческих возможностей, а сам смартфон предлагает с головой погрузиться в захватывающие впечатления.

Смартфон Oppo A9 2020 обладает камерой из четырех модулей: основная камера на 48 МП + сверхширокоугольная камера на 8 МП + монохромный датчик на 2 МП + портретная камера на 2 МП. Oppo A5 2020 также оборудован универсальной четырехмодульной камерой, но основной модуль этой модели обладает разрешение в 12 МП. Благодаря большому выбору режимов, в том числе Ultra Night 2.0 и различных портретных режимов, снимки можно делать с любых ракурсов и в любых условиях.

Основная камера с разрешением 48 МП обеспечивает высокую четкость и детализацию фотографий. Сверхширокоугольная камера на 8 МП с углом обзора 119° дает дополнительные возможности для выбора композиции кадра и позволяет делать панорамные снимки с близкого расстояния.

Режим ночной съемки Ultra Night 2.0 обеспечивает эффективное подавление шума, а функция HDR и многокадровая технология обработки позволяют даже в ночное время делать яркие и детализированные снимки, на которых можно увидеть больше, чем видно невооруженным глазом. Изображения людей обрабатываются отдельно от фона, поэтому лица получаются яркими и четкими, а фоновые блики сводятся к минимуму. В результате качество ночных снимков не зависит от того, где вы фотографируете: в городе при ярком освещении или на природе в полной темноте. Режим Ultra Night 2.0 можно использовать даже при съемке сверхширокоугольной камерой.

Модель A9 2020 оборудована фронтальной камерой на 16 МП, а модель A5 2020 — на 8 МП. Оба смартфона используют технологию интеллектуальной бьютификации. Благодаря ей пользователи смогут корректировать свои селфи в соответствии с различными тенденциями и критериями красоты. Эта технология автоматически определяет цвет и оттенок кожи, возраст и пол человека. Для каждого пользователя выбирается индивидуальный метод бьютификации. Новый алгоритм сглаживает дефекты кожи и корректирует черты лица, создавая естественный образ.

Oppo разработала новую систему оптической стабилизации. Обе модели оснащены гироскопами для стабилизации съемки во время ходьбы, бега или езды на велосипеде. Благодаря усовершенствованным видеофильтрам, пользователи смогут одним касанием снимать собственные кинофильмы и создавать запоминающийся контент, что особенно актуально в эпоху коротких видеороликов.

Смартфоны серии Oppo A 2020 оснащены новым, более компактным экраном с каплевидным вырезом, который стал меньше на 31,4% по сравнению с экранами предыдущего поколения. За счет этого дизайн новых моделей стал более привлекательным и удобным. Диагональ экрана составляет 6,5 дюймов, а сам экран занимает 89 % рабочей площади корпуса. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3+, которое в два раза прочнее стекол третьего поколения и обладает повышенной устойчивостью к царапинам. Технология Sunlight Screen облегчает чтение под прямыми солнечными лучами и обеспечивает точную передачу цвета в условиях плохого освещения. Кроме того, в дисплей встроен фильтр синего света, который помогает избежать усталости глаз и ухудшения зрения при использовании смартфона в условиях недостаточной освещенности.

Еще одной отличительной чертой Oppo A9 2020 является градиентный 3D-дизайн, обеспечивающий модели яркий и запоминающийся вид. Корпус смартфона состоит из четырех изогнутых 3D-панелей. Благодаря такой конструкции он выглядит более тонким и удобно лежит в руке. Поверхность 3D-панелей покрыта мельчайшим узором, за счет чего цвет корпуса изменяется в зависимости от угола наклона и освещения.

Емкий аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает 19 часов непрерывной работы. Он также обладает функцией обратной зарядки, которая позволит активным пользователям больше не беспокоиться о быстро разряжающихся аккумуляторах.

Смартфоны серии Oppo A 2020 оборудованы двойными стереодинамиками с повышенным уровнем громкости и улучшенным качеством звука, что заметно даже на высоких уровнях громкости. Звучание получается насыщенным, четким и объемным. Аудиосистема Dolby Atmos создает эффект погружения в музыку, фильмы и игры в любое время и в любом месте. Кроме того, серия смартфонов получила сертификат Hi-Res Audio, которые подтверждает превосходное качество звука. А использование технологии направленного звука позволяет добиться мощного, объемного и реалистичного звучания.

Новинки работают на базе платформы Qualcomm Snapdragon 665, оборудованной 8-ядерным 64-битным процессором, который обеспечивает высокую производительность. По сравнению с предыдущей моделью AX7 на базе Snapdragon 450, центральный процессор смартфона A9 2020 стал мощнее на 4 %, а графический процессор — более чем на 100%.

Для улучшения игрового процесса в смартфонах используется технология Game Boost 2.0, которая включает в себя усовершенствованные функции оптимизации частоты кадров Frame Boost и сенсорного ускорения Touch Boost. Для того, чтобы добиться быстрой и плавной работы игр, Frame Boost в режиме реального времени отслеживает все активные процессы системы. Кроме того, функция перераспределяет системные ресурсы, чтобы избежать перегрева устройства и снизить энергопотребление. Touch Boost регулирует скорость отклика экрана во время игрового процесса и увеличивает его чувствительность при использовании приложений. В результате устройство быстрее реагирует на действия пользователя.

Смартфоны работают под управлением оболочки Color OS 6 на базе Android 9. Новый дизайн системы отличается изысканным стилем, который не надоест даже после длительного использования. Операционная система поддерживает ряд функций, обеспечивающих удобство, безопасность и многофункциональность: разблокировка по отпечатку пальца и распознаванию лица, интеллектуальный помощник, режим "Умное вождение", сервис Music Party и управление жестами.

Большой объем памяти позволит сохранить самые значимые моменты. Модели оснащены встроенной памятью на 64 ГБ и 128 ГБ, а также тройным слотом для двух сим-карт и карты MicroSD объемом до 256 ГБ.

Oppo A9 2020 c 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти поступит в продажу 11 октября в магазинах «М.Видео», «МТС», «Ноу-Хау», «Связной» и «Эльдорадо» по рекомендованной розничной цене 19 990 рублей. Oppo A5 2020 с 3ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти будет доступен к покупке в магазинах «М.Видео», «МТС», «Ноу-Хау», «Связной», «Эльдорадо» по цене в 13 990 рублей.