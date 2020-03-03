Ассортимент товаров российских компаний на Aliexpress достиг 1,5 млн позиций

Ассортимент российских товаров, представленных на локальном маркетплейсе Aliexpress и Tmall, за год вырос в 38 раз — до 1,5 млн позиций.

«Развитие платформы в сторону российских продавцов и товаров стало одним из приоритетных направлений для Aliexpress Россия. Мы сокращаем срок подключения к маркетплейсу, развиваем инструменты внутреннего продвижения и снижаем комиссию для российских продавцов — уже сейчас она ниже, чем в среднем на рынке и чем платят иностранные продавцы. Все это стимулирует компании разного масштаба подключаться к Aliexpress, предлагая свои товары нашей многомиллионной аудитории покупателей», — сказал Дмитрий Селихов, директор по развитию Aliexpress Россия.

Сегодня товары российских продавцов представлены почти во всех категориях маркетплейса: мода (одежда, обувь, аксессуары, часы и ювелирные украшения), бытовая техника и электроника, товары для детей, дома, сада, ремонта, автомобилей, спорта, а также косметика и товары повседневного спроса. Среди новых категорий, которые развиваются на площадке с 2019 г., лидируют товары для мам и малышей (49% от оборота) и аксессуары (25%). Далее идут товары для красоты и здоровья (19%), одежда и обувь (7%).

Количество локальных производителей и продавцов выросло в 100 раз — более 10 тыс. российских компаний и индивидуальных предпринимателей ведут бизнес через Aliexpress. В 2019 г. к Aliexpress присоединились известные в России магазины электроники и бытовой техники «Ситилинк», «Поларис», «Холодильник.ру», косметические бренды L’Oreal и «Свобода», бренды товаров для детей Сhicco, Cybex, Happy Baby, производитель товаров для спорта Decathlon, бренды ювелирных изделий Sunlight и Sokolov, «Мегафон» и другие.