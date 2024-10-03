HR Tech направление HeadHunter усиливается благодаря стратегической сделке с HRlink

HeadHunter увеличила долю в компании HRlink с 9,09% до 60%. По условиям сделки команда HRlink сохранит операционную самостоятельность и продолжит развивать платформу в рамках собственной стратегии. Поддержка лидера рынка и стратегического партнера поможет HRlink укрепить лидерские позиции в сегменте кадрового электронного документооборота (КЭДО) и разрабатывать новые продукты в сфере HR. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

Благодаря сделке HeadHunter усиливает свое предложение в области комплексной автоматизации HR, нарастив присутствие в одном из самых быстрорастущих сегментов этого рынка — кадрового ЭДО, который в ближайшие три-пять лет будет расти на 30-40% в год. Помимо органического роста дополнительным стимулом к увеличению проникновения может стать требование к обязательному переходу на КЭДО некоторых отраслей к 2026 г. Потенциальная ёмкость рынка кадрового электронного документооборота может составить свыше 10 млрд руб.

Флагманское решение HRlink — платформа, которая позволяет компаниям перейти на безбумажное кадровое делопроизводство и автоматизировать полный жизненный цикл сотрудников, включая удаленный найм и пребординг. Вокруг основного продукта разработчик выстраивает комплексный сервис, который включает подготовку нормативной базы для запуска КЭДО, обучение сотрудников, техническую поддержку системы и сопровождение клиентов на всех этапах использования платформы. Таким образом, HRlink становится стратегическим партнером по цифровизации HR-процессов для компаний любого масштаба.

HRlink с момента основания в 2020 г. растет быстрее рынка. За последние два года выручка компании выросла в 8,5 раз, а команда - со 100 до 270 человек. Темпы роста бизнеса позволяют прогнозировать, что к концу 2024 г. выручка HRlink достигнет одного млрд руб.

Поддержка в лице HeadHunter укрепит позиции HRlink и поможет расширить портфель HR-продуктов. При этом разработчик продолжит работать в статусе независимой дочерней компании с сохранением прежней команды, которая будет развивать платформу кадрового ЭДО и дополнительные HR-сервисы.

«Для HeadHunter инвестиции в HRlink — логичный этап развития HR-экосистемы полного цикла, которую компания выстраивает вокруг платформы по поиску работы и сотрудников. В нее уже входят сервисы подбора и управления персоналом (Talantix, Skillaz), управления брендом работодателей (Dreamjob), а также обучения и оценки сотрудников (Edstein)», – сказал Ян Стирманов, руководитель M&A в HeadHunter.

Более пять тыс. компаний перешли на безбумажный HR с помощью HRlink, среди них — «МТС Банк», ПЭК, «Силовые машины», «Ростелеком контакт-центр», «Петрович», Familia,, «Домклик», Sunlight, SOKOLOV, FixPrice и многие другие. Всего платформой пользуются более 1,5 млн сотрудников, которые в 2024 г. подписали 18 млн документов.

«Мы на протяжении нескольких лет участвовали в развитии сервиса HRlink — нам всегда интересно работать с амбициозными командами, которые быстро развиваются в своей нише и имеют большой потенциал для масштабирования. Со временем мы удостоверились в наличии серьезного синергетического эффекта в бизнесах HeadHunter и HRlink, нас также объединяют общие ценности и видение стратегического развития. Поэтому приняли решение об увеличении доли в проекте. При этом команда сервиса останется полностью операционно независимой — это гарантирует сохранение того уровня гибкости, маневренности и скорости адаптации к изменениям на рынке, к которому привыкли клиенты HRlink», — сказал Ян Стирманов, руководитель M&A в HeadHunter.

«За четыре года мы выросли из стартапа, который первым разработал систему кадрового ЭДО в России, до одного из самых заметных игроков рынка HR-автоматизации. Мы первыми стали рассматривать КЭДО не как отдельный программный продукт, а как полноценный сервис, который объединяет платформу, услуги по внедрению, поддержке и сопровождению каждого клиента, а также консультирование по вопросам автоматизации кадрового делопроизводства. Поддержка компании HeadHunter, ключевого игрока на рынке HR в России, поможет реализовать наши амбициозные планы, позволит направить больше ресурсов на масштабирование бизнеса и создание уникального клиентского опыта. Мы благодарны команде HeadHunter за безусловное доверие и надежное плечо на этом пути», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.