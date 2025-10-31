Sunlight масштабировала адаптацию и обучение в 950 магазинах с помощью iSpring Learn

Компания Sunlight, российский ювелирный ритейлер, внедрила платформу корпоративного обучения iSpring Learn, чтобы усилить адаптацию и развитие сотрудников в розничной сети. Новый подход позволил создать централизованную систему дистанционного обучения для 5 тыс. сотрудников более чем в 950 магазинах по всей стране. В компании появился единый цифровой контур обучения с подробной аналитикой, KPI-отчетностью и геймификацией. Это помогло сократить сроки адаптации, повысить вовлеченность и внедрить единые стандарты сервиса.

Ранее обучение в Sunlight проводилось на самописной платформе, а инструкции и чек-листы хранились в PDF-документах. Такой подход не обеспечивал нужной прозрачности и не позволял оперативно отслеживать прогресс и качество адаптации персонала.

После бурного роста сети и трансформации HR-процессов в компании возникла потребность в гибкой LMS-системе, которая позволит масштабировать обучение, управлять вовлеченностью сотрудников и учитывать метрики эффективности. iSpring Learn стала ответом на этот запрос благодаря простому интерфейсу, удобной отчётности и встроенной системе мотивации.

«Мы искали платформу, которая сможет масштабироваться под нашу динамику. В iSpring Learn мы увидели именно ту систему, которая говорит с нашими сотрудниками на одном языке. Интуитивный интерфейс, геймификация, отслеживание прогресса и встроенная система KPI – это помогает не просто обучать, а вовлекать. Особенно приятно, что мы можем легко настраивать роли и уровни доступа, видеть метрики в реальном времени и работать на упреждение проблем», – сказал Иван Татарских, руководитель отдела обучения Sunlight.

В компании выстроена трехступенчатая модель обучения: первый уровень – адаптация новых сотрудников (welcome-курс, вводные видео, чек-листы), второй – развитие профессиональных навыков (стандарты обслуживания, кассовая дисциплина, работа с ассортиментом), третий – развитие управленческих компетенций. Для будущих руководителей создан отдельный трек карьерного роста. В LMS встроена база знаний, позволяющая быстро находить ответы на типовые вопросы и оперативно обучать новым процессам.

Система адаптирована под молодую и digital-привычную аудиторию, которую сложно удержать формальными инструкциями. Курсы разбиты на короткие форматы, используются видео, инфографика, карточки и тесты. Благодаря встроенной геймификации сотрудники получают баллы и сертификаты за прохождение модулей – это усиливает вовлеченность.

iSpring Learn также используется как канал для изменений: через платформу Sunlight доносит до сотрудников обновления стандартов, изменения в процессах и нововведения в магазинах. В ближайших планах – внедрение индивидуальных образовательных маршрутов.

Цифровизация обучения помогает Sunlight выстраивать кадровый резерв и быстрее адаптировать новых сотрудников – они быстрее погружаются в стандарты бренда и становятся проводниками ценностей компании для клиентов.

«Sunlight – пример зрелой цифровой трансформации HR-функции. В компании смогли не просто внедрить платформу, а выстроить на ее основе систему развития, которая органично встроена в бизнес-процессы. iSpring Learn здесь работает как единый центр управления знаниями и корпоративными изменениями. Мы видим, как это влияет на результаты и устойчивость бизнеса», — отметила Екатерина Бергер, коммерческий директор компании iSpring.