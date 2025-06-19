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Сапожков Антон


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Балтийский лизинг» и «СКБ Контур» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Сапожков Антон и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1140 1
ВТБ - Открытие ФК - Балтийский лизинг 9 1
Управляемость - Manageability 1799 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2159 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12403 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
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