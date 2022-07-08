«Диджитал дизайн» обновила СЭД «Балтийского лизинга» на базе Docsvision

«Диджитал дизайн» обновила СЭД «Балтийского лизинга» на базе Docsvision до версии 5.5.

«Балтийский лизинг» с 2013 г. работает с системой внутреннего электронного документооборота (СЭД) Docsvision, которая обеспечивает непрерывное взаимодействие более тысячи сотрудников компании во всех её филиалах. С переходом на новую версию платформы Docsvision 5.5 СЭД стала более производительной и надежной.

Новая версия платформы Docsvision принципиально отличается от предыдущих полностью переработанной архитектурой, серьёзными оптимизациями и реализацией других функций и требований, предъявляемых к современной СЭД/ECM. Например, благодаря обновленной модульной архитектуре систему можно практически неограниченно масштабировать и при этом не терять в скорости работы. Реорганизованная база данных позволяет разделить на отдельные БД бизнес-данные и служебные, и исключить тем самым конфликты за ресурсы СУБД при работе с данными. Появилась возможность построения кластера баз данных с распределением нагрузки между несколькими серверами. Ещё среди нововведений – единый кэш-сервер, построенный на базе redis, который снижает нагрузку на БД за счет уменьшения числа обращений к ней и увеличивает скорость доступа к ранее запрошенным данным.

Проекты по внедрению СЭД и её дальнейшей модернизации выполнены силами компании «Диджитал дизайн».

Александр Березовский, системный архитектор группы развития информационных систем ОИТ «Балтийский лизинг», сказал: «При помощи «Диджитал дизайн» в нашей компании многие годы эффективно используется универсальная и адаптируемая система управления документами и бизнес-процессами. Важно, что система развивается, и мы тоже не стоим на месте. Переход на Docsvision 5.5 позволил улучшить эксплуатационные характеристики системы. Достигнут эффект устойчивой работы с более высокой производительностью. На будущее заложен прочный фундамент для наращивания мощностей и расширения функциональности СЭД».

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«Балтийский лизинг» работает с СЭД на платформе Docsvision с 2013 года. В ходе того проекта специалисты «Диджитал дизайн» в сжатые сроки развернули саму технологическую платформу СЭД в ландшафте компании, выполнили загрузку необходимых справочников и реализовали дополнительные настройки решения. До внедрения «Балтийский лизинг» использовал множество различных систем, автоматизирующих разные бизнес-процессы кроме области документооборота и делопроизводства, поэтому в ходе проекта важно было обучить специалистов компании эффективно использовать новое внедренное решение.

В 2018 г. был произведен переход на новую версию платформы Docsvision 5.4. Это позволило повысить производительность СЭД более чем в 2 раза и автоматизировать новые бизнес-процессы.

В 2021 г. был осуществлен очередной проект по модернизации СЭД, а именно установка и адаптация новой версии программного обеспечения Docsvision 5.5. Проект разделили на 2 этапа: сперва установка производилась на тестовой среде, а затем уже на промышленном сервере.