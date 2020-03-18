ВКС TrueConf стала бесплатной для компаний, госструктур и образовательных учреждений

TrueConf продолжает реагировать на введение карантина и ограничения массовых мероприятий. Теперь TrueConf Server, главная разработка компании для видеоконференций и удаленной работы, стала бесплатной для всех государственных организаций, частных компаний и образовательных учреждений России.

В условиях введения карантина и рекомендаций по отказу от посещения людных мест, государственные, образовательные и частные организации массово отправляют своих сотрудников в отпуск или переносят рабочие процессы в онлайн. В такой ситуации важно правильно организовать коммуникации между удаленными друг от друга командами, а также обеспечить сотрудников качественными инструментами для совместной работы вне офисов и штаб-квартир.

TrueConf поставил перед собой цель экстренно обеспечить все компании и организации необходимым ПО. Поэтому все желающие смогут бесплатно получить лицензию на флагманский продукт компании — систему для совместной работы TrueConf Server, которая поддерживает работу в закрытых корпоративных сетях. Такая лицензия будет включать в себя до 1000 пользователей.

Чтобы получить лицензию, пользователям следует установить ВКС-систему TrueConf Server согласно простой инструкции, а затем прислать ID системы на почтовый адрес antivirus@trueconf.ru. После этого менеджеры компании TrueConf помогут бесплатно активировать лицензию, исходя из потребностей заказчика.

Такая возможность актуальна до 1 июня 2020 г. или завершения карантинных мер.

TrueConf Server обеспечит пользователям проведение видеозвонков и конференций в различных режимах и разрешении до 4K UltraHD. Участвовать в онлайн-встречах абоненты смогут с помощью любого доступного устройства: ПК, ноутбука, планшета или телефона. При этом пользователям будут доступны все необходимые инструменты для совместной работы: чаты, запись сеансов, реакции, передача файлов, демонстрация экрана и удаленное управление рабочим столом.

Ранее компания TrueConf объявила о бесплатной выдаче подписок на облачную видеосвязь TrueConf Online, а также о бесплатной ВКС-системе на 1000 абонентов для всех учебных учреждений России и СНГ.

TrueConf остается на связи со всеми пользователями своего ПО, чтобы помочь организовать удаленную работу и перевести коммуникации в онлайн. Кроме того, компания будет регулярно публиковать важные инструкции и новости обновлений ПО, а также актуальные условия выдачи лицензий на TrueConf Server в случае изменения или введения новых карантинных мер.