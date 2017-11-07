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Polymedia Flipbox

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.11.2017 Visiology представила мобильное приложение для своей аналитической платформы 1
09.06.2015 TrueConf первым в мире представил видеозвонки 1-на-1 в разрешении UltraHD 1
10.02.2015 TrueConf представил 3D видеоконференции 1
27.01.2015 Видеоконференцсвязь: 5 прогнозов на 2015 г. от TrueConf 1
03.09.2014 Интеллектуальный дисплей Flipbox интегрирован с системой ВКС сверхвысокой четкости TrueConf 3
18.02.2014 Polymedia завершила проект по созданию мультимедийных аудиторий Калмыцкого государственного университета 1
11.02.2014 BI-платформа Prognoz Platform интегрирована с интеллектуальным дисплеем Flipbox 1
10.04.2013 Иван Вахмянин: Наша задача – сделать устройства эффективными и доступными 1
28.05.2012 Polymedia выводит на российский рынок интеллектуальный дисплей Flipbox 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Polymedia и организации, системы, технологии, персоны:

Polymedia - Полимедиа 158 9
TrueConf - ТруКонф 454 5
Cisco Systems 5372 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 2
LifeSize 52 2
МегаФон 10742 1
LG Electronics 3735 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Visiology - Визиолоджи 90 1
Dropbox 527 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Sharp Corporation 1062 1
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Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 8
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 2
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 486 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 2
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 321 2
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска - Онлайн-доски 273 2
Стереоизображение - стереоскопическое изображение - stereoscope 148 1
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 386 1
Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 231 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 1
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Office 4170 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 207 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Microsoft Surface - Планшет 450 1
Apple - App Store 3109 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
Форсайт Prognoz Platform 97 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Microsoft ActiveX 212 1
TrueConf Online 30 1
Visiology ИАС BI-платформа 41 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Intel OPS - Intel Open Pluggable Specification 13 1
Microsoft Windows Embedded 208 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 1
Вахмянин Иван 32 4
Готальский Михаил 95 3
Новикова Елена 105 2
Манцаев Николай 1 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Ишеев Игорь 6 1
Бронников Максим 1 1
Стрельбицкий Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Америка - Американский регион 2206 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 1
Куба - Республика 417 1
Россия - Кубань 229 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
КалмГУ ФГБОУ ВО - Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 4 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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