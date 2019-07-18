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Digis Дигис Цифровые системы ЦС Проект ЦС Импекс

Digis - Дигис - Цифровые системы - ЦС Проект - ЦС Импекс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.07.2019 Inline Technologies усовершенствовала систему совместной работы сотрудников «Гражданских самолетов Сухого» 1
27.06.2019 КРОК оцифровал экспозиции Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 1
13.06.2019 «Техносерв» оборудовал мультимедийные переговорные в офисе Tele2 в Comcity 1
23.01.2017 Digis стал эксклюзивным дистрибьютором RGBLink в России 1
28.12.2016 Alef Hi-Fi начинает российские продажи датской акустики Dali. Фото 1
27.12.2016 Digis начинает российские продажи Vivitek NovoConnect 1
14.10.2016 Vivitek анонсировал новый портативный Full HD-проектор 1
14.10.2016 Digis представила новые плоские LCD-панели Christie 1
07.10.2016 Kramer представила новое решение для совместной работы VIA Go 1
07.10.2016 Vivitek представил Full HD проектор H5098 1
06.03.2014 Digis представил новую систему для совещаний и обмена контентом от Christie 2
14.02.2014 Digis представила новый компактный 3LCD-проектор Christie 1
03.10.2013 ГК Digis реализовала концепцию трансформируемого конференц-зала в доме правительства Республики Чувашия 3
09.07.2013 Smart представила новые интерактивные панели и ПО для бизнеса 1
29.05.2013 Digis представила новый короткофокусный проектор для образования 1
02.11.2012 Наш репортаж с Integrated Systems Russia 2012 1
24.09.2012 ГК Digis и SMART Technologies наращивают ассортимент интерактивных решений для образования и бизнеса 2
26.10.2011 В России появился интеллектуальный медиацентр Ellion TVRoi T1 1
07.09.2011 Sony показала домашний Full HD 3D проектор VPL-HW30ES 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

Digis и организации, системы, технологии, персоны:

Vivitek - Вивитек 20 7
Крок - Croc 1964 2
Sony 6739 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 2
Polymedia - Полимедиа 158 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Технократ 6 1
Televic 8 1
Alef - Alef Elektro 8 1
Клевер Соех 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
Cisco Systems 5372 1
LG Electronics 3735 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Canon 1439 1
Philips 2099 1
Visiology - Визиолоджи 90 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
Sharp Corporation 1062 1
ФОРС - Центр разработки 703 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
Samsung - Harman - JBL 243 1
Addreality - Эддреалити 47 1
Seiko Epson Corporation 908 1
Crestron 102 1
Extron Electronics 63 1
Shure 14 1
SWR ГК - SolidWorks Russia - Солидворкс Россия 10 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 15 1
Дом русского зарубежья имени А. Солженицына 3 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 4
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 4
Контрастность 3042 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 3
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 2
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 2
RCA разъем - phono connector - CINCH/AV connector - «тюльпан», «колокольчик» - Композитный видеовыход - Композитный видеовход - Composite Video Signal 241 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 2
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 413 2
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 2
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 321 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Vivitek Qumi - серия проекторов 6 2
Microsoft Windows 16882 2
Google Chromebook - Google Хромбук 239 2
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 2
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Polymedia - Polyled - Светодиодные комплексы 5 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 1
SMART Technologies - Smart Board 54 1
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 1
Polymedia - Flipbox 10 1
Polymedia - TeachTouch 4 1
Christie Brio 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPad 4012 1
Linux OS 11533 1
Nuvia Phoenix 147 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 1
Apple iPad mini 430 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Форсайт Prognoz Platform 97 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Visiology ИАС BI-платформа 41 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 1
Ширшов Павел 76 1
Новикова Елена 105 1
Солженицын Александр 12 1
Кручинин Андрей 1 1
Шабанов Дмитрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Дания - Королевство 1337 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Китай - Шанхай 833 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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