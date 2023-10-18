Московский производитель изготовил промышленный 3D-принтер для первого в стране Центра аддитивных технологий общего доступа

Московский производитель промышленных лазерных станков поставил 3D-принтер для печати металлическими порошками в первый в России Центр аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД) в Ижевске. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Высокотехнологичное оборудование и передовые технологии московских промышленников сегодня применяются по всей стране и на зарубежных дружественных рынках. Они помогают наращивать объемы производства, расширять ассортимент и выпускать инновационную продукцию. Так, группа компаний «Лазеры и аппаратура» оснастила ижевский Центр аддитивных технологий общего доступа промышленным 3D-принтером для печати металлическими порошками. На лазерной установке будут отрабатывать аддитивные технологии, а также проводить подготовку студентов и технических специалистов промпредприятий региона», — сказал Владислав Овчинский.

Серийный 3D-принтер для послойной печати металлической продукции МЛ6 предназначен для изготовления изделий из металлических порошков методом послойного выращивания. При работе используются порошки нержавеющих сталей, никелевых и кобальт-хромовых сплавов, алюминия, бронзы. Одна из отличительных особенностей лазерных машин — открытое программное обеспечение, которое позволяет пользователю индивидуально настраивать технологические режимы сплавления, а также работать с различными типами металлических порошков любых производителей.

«Работа по развитию и внедрению современного высокотехнологичного оборудования на промышленных предприятиях, на наш взгляд, наилучшим образом может осуществляться именно в системе «производитель оборудования — университет — промышленное предприятие». Поскольку мы часто поставляем изделия вместе с разработкой технологии, то видим, что для конечных потребителей наличие такого рода центров, оснащенных российским оборудованием, как открывшийся ЦАТОД в Ижевске, дает возможность быстрее и эффективнее внедрять современные технологии в производство», — сказала исполнительный директор группы компаний Анна Цыганцова.

Деятельность ЦАТОД, который открылся в Ижевске на базе Удмуртского государственного университета 26 сентября 2023 г., будет направлена на выполнение как производственных, так и образовательных задач «Росатома» и региона в области аддитивных технологий.

Заказчики могут получить до 100 млн рублей на пилотное внедрение ИИ поддержка ит-отрасли

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тыс. человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Высокотехнологичное оборудование и передовые технологии московских промышленников сегодня применяются по всей стране и на зарубежных дружественных рынках

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.