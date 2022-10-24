В Удмуртии открылся первый в республике центр кибербезопасности

Первый Муниципальный центр кибербезопасности для школьников, взрослых и учителей открыли в Удмуртии. Образовательная площадка будет работать на базе школы №24 в Сарапуле. Обеспечение информационной безопасности – ключевая задача нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития Удмуртской Республики.

«Количество кибератак на российские ресурсы в последние месяцы выросло в разы. И в сложившейся ситуации особенно важно акцентировать внимание на информационной безопасности и просветительской деятельности в этом направлении. Центр кибербезопасности станет универсальной площадкой, где всех желающих будут учить основам безопасного поведения в сети. Также напомню, что согласно указу Президента России в республике работает штаб оперативного реагирования на кибератаки – Межведомственная комиссия по защите информации. Работа комиссии направлена на анализ и выработку рекомендаций по реализации законодательства в области защиты информации, анализ инцидентов и выработку мер по их предупреждению и др.», – сказал министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов.

В работу центра будут привлекать ведущих специалистов в области информационной безопасности, связи, информационных технологий, психологов, юристов, а также студентов УдГУ. Разработан план мероприятий на 2022-2023 гг. Здесь пройдут «Уроки цифры» по информационной безопасности, в рамках всероссийского образовательного проекта. Запланирована встреча с Советом отцов – мероприятие «Правовые аспекты информационной безопасности личности». Также будут организованы семинары, конференции, олимпиады, конкурсы, квесты и квизы.

«В результате обучения дети и взрослые получат знания об информационных угрозах, овладеют навыками самостоятельной оценки контента, научаться анализировать и отличать настоящие новости от дезинформации. Также будут занятия по правилам безопасного поведения в сети, профилактике интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность», – отметила руководитель проекта, старший преподаватель кафедры информационной безопасности в управлении УдГУ, руководитель Регионального учебно-научного центра по проблемам информационной безопасности в системе высшей школы «Информбезопасность» Жанна Колчерина.

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Проект реализуется в рамках подписанного соглашения между Министерством цифрового развития Удмуртской Республики, Удмуртским государственным университетом и СОШ №24 города Сарапул при поддержке филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.