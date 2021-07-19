VideoMost используется для цифровой трансформации образования и науки России

Минобрнауки России использует VideoMost, программный ВКС сервер, для предоставления научным и образовательным организациям РФ доступа к сервису высококачественных видеоконференций и инструментам для совместной работы с ПК и мобильных устройств от ведущего российского разработчика.

VideoMost развернут на аппаратных мощностях МСЦ РАН и использует инфраструктурные возможности НИКС (Национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения). Любой ВУЗ РФ имеет возможность не только протестировать платформу для видеоконференций VideoMost, но и получить выделенный ВКС сервер, и, таким образом, использовать сервис «под ключ» без затрат на закупку и обслуживание собственного серверного оборудования.

Проект по предоставлению подведомственным Минобрнауки России научным организациям и образовательным организациям высшего образования возможностей бесплатного тестирования сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) реализуется в содружестве Минобрнауки России, МСЦ РАН (Межведомственного суперкомпьютерного центра Российской академии наук) и ряда отечественных ИТ-вендоров. Проект реализуется в рамках комплекса мероприятий. направленных на ускоренную цифровую трансформацию сферы образования и науки РФ и стартовал по инициативе Минобрнауки России в конце 2020 года как отклик на потребности, в первую очередь, российских университетов, в качественных, производительных и надежных решениях ВКС для использования в образовательном процессе и в административных нуждах. В соответствии с подписанным трехсторонним соглашением, в бесплатном режиме VideoMost будет доступен пользователям НИКС до конца 2021 года.

«Хорошо известное специалистам решение VideoMost российской компании SPIRIT развернуто и эксплуатируется в настоящее время в интересах Минобрнауки России и нескольких ведущих университетов, рассматривающих возможности приобретения решения в комплектации с необходимым набором характеристик и количеством лицензий. Полагаю, что в условиях нарастающего санкционного давления западных партнеров, последних недружественных шагов по отношению к организациям сферы науки и образования страны в отношении возможностей использования коммерческого программного обеспечения, подобный проект с участием российских ИТ-вендоров представляется вполне уместным и своевременным», - сказал Алексей Абрамов, к.ф.-м.н., Санкт-Петербургское отделение МСЦ РАН, руководитель сервисного направления НИКС.

VideoMost обеспечивает систему защищенных унифицированных коммуникаций в любой организации и предоставляет возможность использовать ВКС и мессенджер для безопасного онлайн взаимодействия пользователей с любого устройства (Windows, Mac, Linux, iOS, Android), из любой сети. Простой и понятный интерфейс VideoMost позволяет ВУЗам осуществлять персональные и групповые видеозвонки, проводить семинары и лекции, экзамены и аттестации, совещания преподавательского состава и любые другие онлайн собрания и мероприятия. Каждый сервер VideoMost, разворачиваемый под запрос образовательных организаций в инфраструктуре НИКС, поддерживает 500 одновременных портов, а в каждой видеоконференции может участвовать до 300 пользователей. Помимо аудио и видеосвязи, VideoMost позволяет проводить презентации, демонстрировать экран и приложения, обмениваться файлами, использовать доску для рисования, запускать опросы, записывать и сохранять сеансы видеосвязи для последующего просмотра.

Ряд российских образовательных учреждений уже использует VideoMost из инфраструктуры НИКС. Среди них такие ВУЗы как Курганский государственный университет, Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Удмуртский государственный университет.