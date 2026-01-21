Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ПФО Удмуртия Камбарский район Камбарка
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10005 4
|МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 1
|Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 1
|ELMI - Элми Групп 4 1
|1С 9067 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1541 1
|Соловьев Александр 107 3
|Данилов Виктор 2 1
|Шакиров Ильшат 1 1
|Гараев Рашит 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413765, в очереди разбора - 729909.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.