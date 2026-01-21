Разделы

Россия ПФО Удмуртия Камбарский район Камбарка

Россия - ПФО - Удмуртия - Камбарский район - Камбарка

СОБЫТИЯ


21.01.2026 «МегаФон» вывел в онлайн ключевые участки дорог Прикамья 1
24.01.2025 Для сельских жителей Удмуртии связисты разогнали мобильный интернет до 70 Мбит/с 1
16.05.2024 Горы, озера и заповедные места: в Удмуртии «МегаФон» расширил 4G-покрытие 1
18.01.2024 В селах Удмуртии увеличена территория 4G-покрытия 1
04.10.2007 «1С:Предприятие 8» помогает рассчитывать квартплату для удмуртских семей 3
29.01.2004 "МегаФон" заработал в Удмуртии 1
31.08.2001 Sterling Group создаст единое информационное пространство Камбарской группы месторождений ОАО "Белкамнефть" 3

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10005 4
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 1
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 1
ELMI - Элми Групп 4 1
9067 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1541 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 33 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9403 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73580 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3313 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1100 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 230 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1669 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5885 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
Соловьев Александр 107 3
Данилов Виктор 2 1
Шакиров Ильшат 1 1
Гараев Рашит 1 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 888 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 61 3
Россия - РФ - Российская федерация 157794 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1662 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Вавожский район - Вавож 10 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Балезинский район - Балезино 18 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Кезский район - Кез 13 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 51 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Арланское нефтяное месторождение 1 1
Москва - ЮЗАО - Зюзино 11 1
Россия - Завьяловский район 16 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Шарканский район - Шаркан 7 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Каракулинский район - Каракулино - Усть-Бельск - Чеганда 9 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Малопургинский район - Малая Пурга 14 1
Россия - УФО - Свердловская область 1773 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 808 1
Украина 7803 1
Россия - УФО - Тюменская область 1273 1
Россия - УФО - Челябинская область 1406 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1324 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 961 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 667 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3788 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
