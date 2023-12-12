«Мегафон» подключил к мобильной сети северные поселения Удмуртии

Для жителей 33 населенных пунктов Удмуртии оператор развернул сеть четвертого поколения. Свыше 8 тыс. сельчан получили доступ к качественной голосовой связи с помощью современной технологии звонков через интернет VoLTE. Реализация программы осуществлялась в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В результате проведенных работ сельчане смогут выходить в интернет на комфортных скоростях, а также звонить с помощью технологии передачи голоса по сети LTE. Такие цифровые звонки отличаются от обычных тем, что обеспечивает мгновенное соединение и чистый звук. Скорость передачи данных в смартфонах абонентов достигает 50 Мбит/с. Этого более чем достаточно для получения и отправки электронной почты, загрузки и просмотра видео в стандартном качестве, общения в соцсетях и мессенджерах, обращения к порталу «Госуслуги».

Работы по обеспечению связью сельского населения реализованы в семи районах Удмуртской республики – Балезинском, Глазовском, Дебесском, Игринском, Кезском, Ярском и Якшур-Бодьинском. В программу вошли населенные пункты, в которых в основном проживает от 100 до 500 человек. За счет активации среднечастотного диапазона удалось обеспечить стабильное покрытие и достаточную ёмкость сети. Мероприятия позволили улучшить качество мобильных услуг — жители смогут скачивать больше информации даже в часы наибольшей загрузки.

«Мобильная связь стала важной составляющей комфорта и уровня жизни в городах и небольших селах. В этом году в рамках собственных проектов мы увеличили покрытие сети четвертого поколения в более чем 50 населенных пунктах региона. Программа «Устранение цифрового неравенства» позволит расширить количество сельских территорий, где жители могут пользоваться мобильным 4G-интернетом», – сказал Александр Соловьев, директор «Мегафона» в Удмуртии.

В 2023 г. техническая служба провела масштабные работы, расширив территорию 4G-покрытия в городах, сельских населенных пунктах, коттеджных и дачных поселках. Строительство новых телеком-объектов и модернизация инфраструктуры затронули более 100 локаций.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.