На родине пельменя и бесермян заработали новые объекты связи

«МегаФон» запустил новые базовые станции в 16 населенных пунктах северных районов Удмуртии. Телеком-оборудование обеспечивает устойчивый сигнал связи и мобильного интернета в Балезинском, Игринском, Кезском районах, а также в Глазове и его окрестностях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовые станции оператора работают в нескольких частотных диапазонах, что дает одновременно широкую зону покрытия и скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы получать госуслуги, общаться в популярных мессенджерах и соцсетях, смотреть онлайн видеоконтент в комфортном режиме.

Новое качество мобильной связи почувствовали и жители микрорайонов Север и Сыга в Глазове. Теперь нагрузка равномерно распределена между базовыми станциями, сигнал стал более стабильным, а скорость мобильного интернета увеличилась на 15-20%. В деревнях Штанигурт и Качкашур в окрестностях города после установки телеком-объектов увеличена территория 4G-покрытия.

«Многие из населенных пунктов, где мы усовершенствовали связь, являются местами притяжения не только для местных жителей, но и для туристов из других регионов. Развитая инфраструктура связи на таких маршрутах важна, чтобы быстро делиться впечатлениями, отправив фото или видео, или геолокацией с близкими. Кроме того, модернизация сети позволила внедрить здесь передовую технологию VoLTE, которую поддерживает большинство современных смартфонов. Она передает голосовые звонки через сеть LTE, не прерывая интернет-сессию. Дозвон происходит практически мгновенно, речь собеседника слышно четко, а звучание более естественное», — сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

К примеру, в Глазове находится единственный в регионе археологический музей-заповедник, неподалеку в Штанигурте расположилась лыжная трасса «Тропа здоровья», куда едут любители активного отдыха. Игринский район привлекает этно-парком со скульптурами удмуртских героев и славится как родина пельменей, а в Сундуре можно зарядиться оптимизмом Лопшо Педуня и поближе познакомиться с этим фольклорным персонажем. В селе Юнда Балезинского района живут представители малочисленной этнической группы — бесермяне. Здесь можно больше узнать об их культуре, обычаях и быте, послушать уникальные напевы.

Также инженеры оператора установили базовые станции и в Игринском районе: в Игре для жителей западной и восточной части поселка, в деревнях Кабачигурт, Комсомолец, Лонки-Ворцы, Мужбер, Сундур, селах Зура и Факел. Увеличилось покрытие мобильного 4G-интернета в Балезинском районе в селе Юнда и деревне Ягошур, а также в Кезском районе в деревне Пужмезь и селе Поломское.

***

«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четыре тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.