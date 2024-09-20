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Сотовую связь и интернет впервые получат около 1000 сельчан в пяти районах Удмуртии

Около 1000 сельчан в пяти районах Удмуртии впервые получат доступ к услугам сотовой связи и интернету по республиканской программе «Сельсовет». До конца 2024 г «МегаФон» запустит новые базовые станции в шести населенных пунктах региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» подберут локации для размещения телеком-объектов, чтобы обеспечить максимальный радиус охвата сети. Для этого будут возведены опоры высотой от 28 до 40 метров, на которых специалисты разместят оборудования. За счет этого мобильная связь и интернет появятся не только в центральной части поселения, но и на окраинах, на въезде и выезде из населенного пункта. Новые базовые станции заработают в среднечастотном диапазоне, что позволит одновременно охватить большую территорию 4G-покрытием и предоставить сельчанам высокую скорость передачи данных.

«Мы готовы к активному взаимодействию с профильным ведомством и партнерами по рынку для развития инфраструктуры связи в Удмуртии. В 2023 г. в рамках проекта “Сельсовет” мы улучшили качество жизни для 4 тыс. сельчан в 17 населенных пунктах – жители получили доступ к 4G-интернету и голосовой связи. Наши инженеры с начала года модернизировали около 100 объектов связи в городах и небольших поселениях, чтобы увеличить скорость передачи данных. Уверен, что новые цифровые возможности, которые появятся у сельчан с приходом связи четвертого поколения, помогут в решении бытовых вопросов и дадут толчок к развитию территорий», – отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

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В программу по расширению покрытия вошли небольшие населенные пункты, в которых в основном проживает не более 300 человек: д. Большой Кияик и Верхний Женвай Завьяловского района; д. Котегово Балезинского района; д. Жувам Юкаменского района; д. Удмурт-Зязьгор Кезского района; д. Чемошур-Уча Можгинского района.

«Сотовая связь и интернет стали неотъемлемой частью повседневной жизни и должны быть доступны не только горожанам, но и жителям села. Малонаселенные пункты здесь не исключение. Подключение к сетям 4G не только позволит быть на связи с родными и близкими, но и упростит процесс оформления различных документов и справок за счет возможности сделать это в электронном виде на портале госуслуг. В условиях развития цифровой экономики строительство инфраструктуры связи приобретает особую важность – республика продолжит инвестировать в развитие сетей связи», – сказал министр цифрового развития Удмуртской Республики Михаил Фоминов.

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