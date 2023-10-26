Дмитрий Чернышенко и Максут Шадаев наградили правительственными наградами лучших руководителей цифровой трансформации

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и регионов России.

В ходе него участники обсудили применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики, оценили ход реализации проектов на платформе «Гостех», а также доложили о статусе цифровизации архивов в субъектах РФ.

В начале совещания Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев наградили правительственными наградами лучших руководителей цифровой трансформации.

По распоряжению Правительства объявлена благодарность за вклад в реализацию проектов цифровой трансформации отраслей экономики: Елене Абрамовой (Росрезерв); Александру Албычеву (Федеральное казначейство); Анатолию Бобракову (Минвостокразвития); Андрею Бударину (ФНС); Шамилю Гафарову (Республика Татарстан); Алексею Забозлаеву (ХМАО-Югра); Александру Козлову (Челябинская обл.); Светлане Кочетовой (Рособрнадзор); Рустаму Муратову (Республика Башкортостан); Ярославу Ракову (Тульская обл.); Александру Соловьеву (Росаккредитация); Роману Шередину (Росимущество); Анатолию Якутину (Липецкая обл).

Вице-премьер также поприветствовал по ВКС участников форума «Проф-IT» в Новосибирске. Он пожелал участникам форума эффективной работы и выразил надежду, что «Проф-IT» будет плодотворным на решения и соглашения, способные вывести многие регионы России на новый уровень цифровизации.

Нейросети и не только: куда движется российская ИТ-отрасль sberpro

«Новосибирск не случайно выбран городом проведения «Проф-IT» в этом году. Уровень цифровой зрелости субъекта – 85%, в регионе на высоком уровне готовятся высококвалифицированные, узкопрофильные кадры, в том числе по инженерным специальностям. Из 15 тыс. бюджетных мест в вузах более 7 тыс. – по инженерным специальностям. По традиции на «Проф-IT» участники обмениваются передовым опытом в области информатизации госуправления. Это важное событие для всей ИТ-отрасли страны, которое призвано обеспечить создание инноваций, внедрение цифровых решений на региональном и муниципальном уровнях», – сказал вице-премьер.

На совещании были также рассмотрены вопросы цифровизации архивов и были представлены успешные решения внедрения искусственного интеллекта в архивную область в регионах. Например, в Москве с 2020 г. запущен сервис «Моя семья», дающий доступ к архивам, фондам и метрическим книгам с 1726 по 1918 гг. Число пользователей сервиса уже превысило 10 млн человек.

Дмитрий Чернышенко отметил, что при цифровизации архивов очень важно не забывать о сохранности данных. Существует федеральное решение – Центр хранения электронных документов (ЦХЭД), которое в следующем году будет переведено на платформу «Гостех». Вице-премьер поручил Минцифры совместно с Росархивом и заинтересованными регионами проработать вопрос развитие и использование данного сервиса.