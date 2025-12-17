Разделы

«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру в северной части Ижевска

«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру в северной части Ижевска. Благодаря запуску новых базовых станций более стабильная мобильная связь теперь доступна жителям домов, расположенных в районе улиц Удмуртская и 10 лет Октября, а также ученикам, студентам и пациентам учебных и медицинских учреждений на этой территории.

Помимо жилых районов, в фокусе внимания оператора и дачные массивы. Благодаря запуску нового оборудования уверенный сигнал появился на территории садовых участков в СНТ «Север», «Восток-1», «Геолог», «Геолог-2» и «Агрохимик». Здесь горожане смогут отдохнуть от предпраздничной суеты, встретить Новый год или провести январские каникулы на природе с привычным качеством связи.

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом
цифровизация

Телеком-объекты оператора работают сразу в нескольких частотных диапазонах. Такое решение позволяет увеличить дальность распространения сигнала и обеспечить качественное голосовое соединение при обслуживании большого количества абонентов одновременно.

«Наши специалисты в оперативном режиме отслеживают десятки параметров сети, анализируют нагрузку и обращения абонентов, чтобы жители республики могли в любое время общаться с близкими, друзьями и коллегами. Развитие сети в Ижевске — часть программы цифровизации территорий, которую «МегаФон» реализует по всей республике. В этом году мы провели более ста технических мероприятий в крупных городах и небольших деревнях, чтобы увеличить покрытие и обеспечить уверенный сигнал для сотен тысяч наших абонентов», — сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

