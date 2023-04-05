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«Мегафон» запустил мобильный интернет в туристических местах Удмуртии

Мобильная связь и скоростной интернет «Мегафона» появились в 5 районах Удмуртии. В их числе территории, которые привлекают туристов и из других регионов. Все цифровые сервисы стали доступны жителям и гостям села Шаркан, где расположена усадьба Тол Бабая – удмуртского Деда Мороза, поселка Кез, который славится своими природными достопримечательностями, села Бураново, откуда родом знаменитые «Бурановские бабушки».

Инженеры оператора установили новые базовые станции сети четвертого поколения в 11 селах и деревнях региона. Теперь жители смогут получать электронные госуслуги, общаться с близкими по видеосвязи, узнавать новости в интернете, смотреть и выкладывать фото и видео в социальных сетях и мессенджерах на средней скорости 30 Мбит/с.

«Мы понимаем, как важно жителям небольших населенных пунктов быть на связи и пользоваться цифровыми услугами, поэтому не только участвуем в госпрограммах, но и самостоятельно инвестируем в развитие сети. Такой подход позволяет увеличивать доступность цифровых услуг для сельчан и устранять «белые пятна» с мобильной карты Удмуртии. Уверен, современные телеком-сервисы станут еще одним позитивным моментом в развитии этих территорий, привлечении туристов и гостей из других регионов», – сказал директор «Мегафона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Новое покрытие оператора появилось в следующих населенных пунктах: Вавожский район: д. Уе-Докья, с. Вавож; Кезский район: п. Кез; Малопургинский район: д. Бобья-Уча, д. Иваново-Самарское, д. Абдульменево, д. Верхнее Кечево, с. Бураново; Можгинский район: д. Трактор; Шарканский район: с. Шаркан, с. Сосновка.

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«Количество жителей в городах и посёлках растёт, а значит нагрузка на оборудование связи увеличивается. Поэтому важно, что работа по улучшению качества связи идёт не только в рамках госпрограмм, но силами самих операторов. Например, усадьба Тол Бабая – это туристическое место, где гостям важно иметь доступ не только к «голосу», но и к 4G», – отметил министр цифрового развития Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

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