Mango Office расширила географию присутствия

Mango Office объявила о расширении географии присутствия в регионах. Благодаря увеличению зоны покрытия местные компании смогут использовать городские номера и при этом подключаться к облачным сервисам Mango Office.

Теперь на платформе доступны номера с кодами следующих городов: Великие Луки (+7 81153); Великий Новгород (+7 8162); Воркута (+7 82151); Миасс (+7 3513); Норильск (+7 3919); Сарапул (+7 34147); Северодвинск (+7 8184); Стерлитамак (+7 3473); Первоуральск (+7 34392); Петропавловск-Камчатский (+7 4152).

На сегодняшний день покрытие составляет более 100 городов по всей России.

Арсенал инструментов на базе облачной платформы Mango Office помогает компаниям любой величины выстраивать как коммуникации с клиентами, так и внутренние процессы. Сервисы универсальны и позволяют бизнесу быть более гибким и удобным для клиентов, а сотрудникам компаний — эффективнее работать в офисе или в удаленном формате.

При подключении виртуальной АТС Mango Office становятся доступны: омниканальный контактный центр, который позволяет в одном окне принимать обращения клиентов из всех каналов, включая звонки, соцсети, мессенджеры и чат на сайте; голосовые и чат-боты, помогающие разгрузить первую линию поддержки и отвечающие на рутинные запросы; инструменты речевой аналитики для контроля работы сотрудников контактного центра; сквозная аналитика для оценки эффективности маркетинговых инструментов и т.д.

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«Современные технологии помогают развиваться самым разным компаниям, независимо от того, в каких городах и регионах они находятся, — отметил Александр Шикинов, директор по продажам Mango Office. — Облачные сервисы позволяют быстро подключать телефонию при открытии новых филиалов, улучшать сервис для клиентов, оперативнее обрабатывать заказы и выстраивать логистику, делают работу сотрудников удобнее».

Инструменты Mango Office широко применяются в различных компаниях, таких как интернет-магазины, больницы, туристические организации, управляющие компании, образовательные учреждения и т.д.