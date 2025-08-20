Разделы

В Удмуртии внедрено отечественное решение для оцифровки архивных документов

В администрации города Сарапула (Удмуртия) установлен планетарный сканер «ЭларСкан А2-400КС». Современное оборудование предназначено для оцифровки архивных материалов и может использоваться для создания электронного архива, наполнения его высококачественными копиями и организации электронного читального зала. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

Такие технологии позволяют значительно повысить эффективность архивных отделов при работе с запросами граждан и организаций, а также развивать оказание муниципальных услуг в электронном виде.

«ЭларСкан А2-400КС» относится к линейке профессиональных сканеров с трансформируемой колыбелью, которая поддерживает два режима работы: плоский (180°) и V-образный (120°). Это дает возможность аккуратно оцифровывать сшитые оригиналы с полным или частичным раскрытием. Дополнительным преимуществом является наличие оптического зума, обеспечивающего быстрое сканирование документов различных форматов — до А2+.

Устройство оснащено плоским интегрированным стеклом, которое разглаживает страницы и запускает процесс автоматически при опускании. После сканирования стекло возвращается в вертикальное положение, что удобно при потоковой работе с книгами и сшитыми документами в хорошем физическом состоянии.

Все модели линейки «ЭларСкан» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП). Это подтверждает их соответствие современным требованиям информационной безопасности и обеспечивает независимость процессов оцифровки от иностранных решений.

