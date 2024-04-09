Разделы

Нигматуллин Фарид


УПОМИНАНИЯ


Как видеоаналитика и нейросети оптимизируют производство и снижают издержки 4
09.04.2024 Фарид Нигматуллин, «ВидеоМатрикс»: У видеоаналитики в промышленности большие возможности 1
28.02.2023 Konica Minolta и «Видеоматрикс» заключили партнерское соглашение для разработки решений по видеоаналитике 1
14.07.2020 «Ростех» будет контролировать качество стали для авиации с помощью искусственного интеллекта 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Нигматуллин Фарид и организации, системы, технологии, персоны:

VideoMatrix - ВидеоМатрикс 14 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Konica Minolta - Mobotix 33 1
Konica Minolta 409 1
Ростех - РТ-Техприёмка 15 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 92 1
Ростех - Вертолеты России 172 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1761 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4257 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 290 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 675 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 943 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 195 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 212 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2130 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 178 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1986 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1207 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1118 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1375 1
Видеокамера - Camcorder 2308 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
VideoMatrix - Vmx SILA 5 3
VideoMatrix - Vmx Dequs 7 2
VideoMatrix - Vmx Qualex 2 1
VideoMatrix - Vmx MarkerID 3 1
Шорин Владлен 3 1
Маляревский Александр 5 1
Шарова Ольга 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 60 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1657 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 869 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 3
Зоология - наука о животных 2743 3
Паспорт - Паспортные данные 2674 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 983 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 612 1
Reference - Референс 193 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 843 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 174 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8828 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 219 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2964 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
НИЦ Курчатовский институт - ВИАМ - Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 3 1
