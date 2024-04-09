Получите все материалы CNews по ключевому слову
Нигматуллин Фарид
УПОМИНАНИЯ
Нигматуллин Фарид и организации, системы, технологии, персоны:
|VideoMatrix - Vmx SILA 5 3
|VideoMatrix - Vmx Dequs 7 2
|VideoMatrix - Vmx Qualex 2 1
|VideoMatrix - Vmx MarkerID 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
|Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 60 1
|Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1657 1
|Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 869 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.