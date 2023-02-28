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Konica Minolta и «Видеоматрикс» заключили партнерское соглашение для разработки решений по видеоаналитике

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик решений для умной промышленной видеоаналитики «Видеоматрикс» подписали соглашение о партнерстве. Компании будут работать над пилотными проектами по внедрению и развертыванию совместных продуктов, созданию датасетов (наборов данных).

Компания «Видеоматрикс» разрабатывает высокоточную видеоаналитику на основе искусственного интеллекта и машинного зрения. Отличительная особенность решений – высокая точность работы систем благодаря сочетанию нейронных сетей и алгоритмов. Vmx-решения используются сегодня крупнейшими предприятиями металлургии, нефтепереработки, АПК, транспортной сферы и других отраслей экономики.

Так, для прослеживания продукции на конвейере, автоматического учета и создания паспорта изделия используется ПО Vmx Qualex. Для мониторинга и контроля непредсказуемых движущихся объектов – транспорта, сотрудников, животных – Vmx SILA. Анализ поверхности на предмет брака и поиск малозаметных дефектов, контроль технических процессов и состояния оборудования обеспечивает Vmx Dequs. С промышленной маркировкой работает Vmx MarkerID. Все продукты линейки Vmx являются отечественной разработкой и внесены в реестр российского ПО.

Konica Minolta предлагает клиентам линейку продуктов для видеонаблюдения и видеоаналитики. Умные камеры и решения с технологией искусственного интеллекта помогают предотвращать и расследовать различные инциденты и поддерживать высокий уровень безопасности.

В рамках партнерского соглашения «Видеоматрикс» будет заниматься интеграцией аналитических модулей с камерами Mobotix для распознавания средств индивидуальной защиты (СИЗ), контроля производственных процессов и действий сотрудников. Konica Minolta возьмет на себя создание программно-аппаратного комплекса на базе российского ПО и камер Mobotix. Решение поможет распознавать оружие, СИЗ, работу персонала, а также выявлять брак продукции.

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«Мы рады возможности вести совместные проекты с таким сильным игроком рынка как «Видеоматрикс». Специалисты компании владеют высокой квалификацией и используют клиентоориентированный подход в работе с заказчиками. А в решениях максимально отражены все сценарии, которые необходимо идентифицировать в кадре. Партнерство позволит нам разрабатывать инновационные продукты на основе искусственного интеллекта и предлагать клиентам решения, полностью закрывающие их потребности в безопасности производства», – сказала Ольга Шарова, руководитель направления видеорешений компании Konica Minolta.

«Уверены, что объединение компетенций и опыта двух экспертных команд помогут нам реализовывать еще больше комплексных проектов на базе инновационных технологий. Наши заказчики смогут выстраивать комплексные системы защиты, свести к минимуму возможные риски и сократить свои издержки за счет интеллектуальной оптимизации процессов. Кроме того, сотрудничество поможет обеим сторонам усилить свои позиции на рынке», – отметил Фарид Нигматуллин, генеральный директор компании «Видеоматрикс».

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