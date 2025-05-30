Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries получила разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Удмуртии

Объединенная компания Wildberries и Russ получила разрешение на ввод в эксплуатацию логистического объекта в Сарапуле (Удмуртская Республика). Запуск склада запланирован в первой половине июня 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Общая площадь логистического центра составит 53 тыс. кв. м. В операционной зоне, которая составит 22 тыс. кв. м., будет расположен двухуровневый автоматический сортировочный конвейер, который сможет обрабатывать до 800 тыс. единиц товара в сутки. При полном запуске вместимость логистического комплекса составит почти 34 млн товаров.

С открытием складского комплекса в Сарапуле местные производители и продавцы смогут выгодно делать свои поставки в логоцентр и увеличивать свои обороты.

В настоящее время у компании функционирует сортировочный центр в Ижевске, который предоставляет продавцам возможность осуществлять отгрузку товара и последующую отправку клиентам.

Открытие логистического центра в Удмуртии позволит оптимизировать цепочки поставок, а также сохранить быструю доставку заказов. Кроме того, местные продавцы получат дополнительную возможность для хранения собственных товаров, что существенно сократит их затраты на логистику.

Объединенная компания Wildberries и Russ управляет более чем 130 логистическими объектами общей площадью свыше 3 млн кв. м. До конца 2025 г. компания планирует ввести в эксплуатацию еще 2,5 млн кв. м. складских площадей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Беляк, Directum — о том, как генеративные модели ИИ обеспечивают комплексное решение для задач обработки информации

Власти к осени 2025 года наведут порядок с VPN

Объектные хранилища вместо классических СХД: почему российский бизнес выбирает on-premise

Онлайн-магазины под ударом. В России тестируют интернет-покупки товары прямо в поиске без захода в магазин

8 шагов, как наладить КЭДО в компании

Wildberries откроет отдельный сервис продажи книг для конкуренции с «Литрес» и «Яндекс Книгами»

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153