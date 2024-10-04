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Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров

Сбербанк в «День улыбки» подсчитал количество покупок с помощью сервиса «оплата улыбкой», представил рейтинг самых улыбчивых городов России и отметил самых улыбчивых клиентов. Всего с начала года россияне оплатили свои покупки по биометрии 13 млн 152 тыс. раз. Напомним, что еще в июне это цифра составляла 5 млн. Лидерами рейтинга городов по общему количеству транзакций, ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург. Только в августе в Северной столице «улыбкой» расплатились более 130 тыс. раз. Среди регионов топ-3 распределяется следующим образом – на первом месте Екатеринбург, на втором — Уфа, а замыкает тройку лидеров Новосибирск. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Первое место среди самых улыбчивых городов нашей страны занял Южно-Сахалинск. На втором — Петропавловск-Камчатский, третье место заняла Тюмень. В топ-10 также вошли Северодвинск, Екатеринбург, Красногорск, Иркутск, Сарапул, Кострома, Одинцово. Улыбчивость города определялась количеством транзакций по биометрии на душу населения за август 2024 года. Самым улыбчивым клиентом стал Игорь из города Владимира. С начала года он совершил 962 транзакции с помощью сервиса «Оплата улыбкой».

Также мы выясняли, что наиболее активно россияне платят улыбкой в обеденное время — с 12:00 до 16:00, а также сразу после завершения рабочего дня — с 16:00 и до 20:00. Это соответствует и распределению оплат по категориям — чаще всего жители нашей страны платят улыбкой в кафе и в продуктовых магазинах.

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В конце сентября Сбербанк дал своим клиентам возможность платить по биометрии не только картой Сбербанка, но картой любого другого банка. Теперь клиент может подключить карту другого банка в приложении «СберБанк Онлайн» и платить по биометрии с их использованием. Важно, что, оплачивая покупки «улыбкой» с карты другого банка клиент по-прежнему будет получать кэшбек и все привилегии своего банка.

Сервис оплаты по биометрии Сбербанк запустил летом 2023 г. и популярность этого сервиса постоянно растет. Банк активно создает инфраструктуру под сервис — уже установлено более 800 тыс. био-терминалов в магазинах, ресторанах и других предприятиях. К концу года их число вырастет до одного млн.

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