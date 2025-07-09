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Кадурин Артур


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 ТГУ и «Институт AIRI» открыли лабораторию искусственного интеллекта в химии и молекулярной инженерии 1
11.07.2024 Нейросети предскажут пользу молекул в 2 тыс. раз быстрее 1
08.02.2017 Нейронную сеть настроили на поиск потенциальных лекарственных препаратов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кадурин Артур и организации, системы, технологии, персоны:

ТГУ - ИХТЦ - Инжиниринговый химико-технологический центр 3 1
Insilico Medicine 4 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15582 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3482 2
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 66 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 713 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1389 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 474 1
MLOps - GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 81 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2407 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 814 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 67 1
Казеннов Андрей 1 1
Жаворонков Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150672 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30582 2
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 184 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2102 1
Молекула - Molecula 1074 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Аспирин 16 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4556 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14332 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 272 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1019 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 74 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
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