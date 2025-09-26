Разделы

Цифровизация
|

«Корпорация роботов» и Фонд перспективных исследований подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор АО «Корпорация Роботов» Александр Алексеев и генеральный директор Фонд перспективных исследований (ФПИ) Максим Вакштейн подписали соглашение о сотрудничестве. Основная цель соглашения — совместное формирование и развитие приоритетных направлений в области робототехники и ее компонентной базы. Об этом CNews сообщили представители АО «Корпорация Роботов».

Сотрудничество направлено на укрепление технологического суверенитета России и достижение целей национальной стратегии по повышению уровня роботизации. Среди дополнительных задач — инициирование и поддержка проектов в сфере медицинской робототехники, автономных технологий, городского хозяйства и разработок гражданских технологических решений для повышения качества жизни и обеспечения безопасности государства.

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами
Цифровизация

Фонд перспективных исследований является ключевой платформой по реализации долгосрочных научно-технологических инициатив. Для обеспечения научной и технологической базы Фонд формирует профильные лаборатории, в том числе лабораторию квантовых оптических технологий МГУ. На сегодняшний день портфель организации включает проекты в области робототехники, квантовой криптографии, аддитивных технологий, биомедицины, космических и стратосферных экспериментов.

«Объединение сил с ФПИ — важный шаг для нашего холдинга. АО «Корпорация Роботов» нацелено на создание новых перспективных технологий, которые к 2030 г. позволят российским разработкам занять лидирующие позиции как на внутреннем, так и на международном рынке», — сказал генеральный директор АО «Корпорация Роботов», вице-президент по стратегическому развитию ГК «Элемент» Александр Алексеев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

Производитель iPhone 17выжал все соки из китайских рабочих. Им задерживали зарплату и заставляли работать по ночам

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще