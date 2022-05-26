Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 85919
ИКТ 7563
Организации 5706
Ведомства 1298
Ассоциации 637
Технологии 2777
Системы 16481
Персоны 30528
География 1461
Статьи 1090
Пресса 844
ИАА 576
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1400
Мероприятия 807

Луна спутник Земли

Луна - спутник Земли

  • Средний диаметр Луны составляет 3475 км. Она занимает пятое место в списке крупнейших спутников Солнечной системы — больше нее лишь Ганимед, Титан, Каллисто и Ио.
  • Площадь поверхности Луны равна 58 миллионам квадратных километров. Это больше площади Африки, но меньше площади Азии.
  • В 2022 году была опубликована самая подробная карта Луны. На разработку карты ушло 10 лет, были задействованы сотни исследователей. Разрешение новой карты — 1:2 500 000, и она в два раза точнее карты Луны геологической службы США, считавшейся стандартом. На карте есть 12 341 ударный кратер, 81 бассейн, 17 типов горных пород и 14 типов структур. Посмотреть карту на CNews можно по ссылке (вес карты 200МБ)
  • Благодаря эффекту либрации с Земли можно увидеть 59% лунной поверхности. Обратная сторона Луны заметно отличается от видимой. В среднем она выше, на ней расположено большинство крупнейших лунных кратеров, но в то же время там находится лишь два моря.
  • Из-за отсутствия на Луне атмосферы, на ней нету сумерек. Т.е. день или ночь наступают мгновенно.
  • Согласно данным радиоизотопного анализа лунных образцов, кратер Тихо с его знаменитый лучевой системой сформировался 108 млн лет назад, когда на Земле еще царили динозавры.
  • Очень важная причина колонизации Луны — наличие на ней полезных ископаемых, на Луне содержится настолько много гелия-3, что им можно полностью обеспечить термоядерную энергетику человечества на срок более 1000 лет.
  • Луна кажется нам очень ярким телом. Но на самом деле отражательная способность (альбедо) ее поверхности составляет всего 13%, что почти втрое меньше альбедо Земли. Поэтому на их совместных фотографиях яркость Луны зачастую специально увеличивают.
  • Свыше 40% видимой стороны Луны занимают моря — темные низменные участки, покрытые застывшими лавовыми отложениями.
  • Сейчас у Луны нет магнитного поля. Однако анализ образцов лунного грунта показал, что в далеком прошлом она обладала собственным магнитным полем, которое даже превосходило по силе земное.
  • Первыми живыми существами, облетевшими Луну, стали среднеазиатские степные черепашки, находившиеся на борту советского космического корабля «Зонд-5», запущенного 15 сентября 1968 г. Компанию им составили мухи-дрозофилы, жуки-хрущаки, различные растения, семена и микроорганизмы. Спускаемый аппарат корабля успешно приводнился в Индийском океане 21 сентября.
  • На Марсе и Луне человек может прожить несколько суток в легком скафандре. Главной проблемой является высокая радиация, именно она может убить человека за несколько дней.
  • Луна удаляется от нашей планеты со скоростью примерно 3,8 см в год. Примерно через 600 млн лет ее видимый размер на небе уменьшится настолько, что это сделает невозможным наблюдение с Земли полных солнечных затмений. 

 

Что можно увидеть в бинокль или телескоп в Полнолуние. Что можно увидеть в бинокль или телескоп в Полнолуние.
Группа учёных Академии наук Китая создали геологическую карту Луны на основе данных проекта «Чанъэ», а также других результатов исследований Луны и данных международных организаций. На карте обозначены 12 341 ударный кратер, 81 ударный бассейн, 17 типов пород и 14 типов структур. Она предоставит важную базовую информацию для научных исследований, планирования зондирования и выбора места посадки на Луне. Карта была опубликована в журнале Science Bulletin. И она точно будет актуальна в свете интереса к Луне — в ближайшие 5 лет планируется 20 миссий. Группа учёных Академии наук Китая создали геологическую карту Луны на основе данных проекта «Чанъэ», а также других результатов исследований Луны и данных международных организаций. На карте обозначены 12 341 ударный кратер, 81 ударный бассейн, 17 типов пород и 14 типов структур. Она предоставит важную базовую информацию для научных исследований, планирования зондирования и выбора места посадки на Луне. Карта была опубликована в журнале Science Bulletin. И она точно будет актуальна в свете интереса к Луне — в ближайшие 5 лет планируется 20 миссий.
Первые наброски Луны от Галилео Галилея, увидевшего спутник в телескоп. Первые наброски Луны от Галилео Галилея, увидевшего спутник в телескоп.
МКС на фоне Луны МКС на фоне Луны
Невероятный пролет МКС на фоне Луны. Невероятный пролет МКС на фоне Луны.
48 цветов Луны. Фото сняты в течение 10 лет. Астрофотограф: Marcella Giulia Pace 48 цветов Луны. Фото сняты в течение 10 лет. Астрофотограф: Marcella Giulia Pace
В результате миссии «Аполлон-8» (1968 год) люди впервые достигли окрестностей другого небесного тела – Луны, – и вышли на окололунную орбиту. Полёт ознаменовал начало новой эры в исследованиях космоса и в истории человечества. Спуск на поверхность Луны аппарата миссии «Аполлон-11» В результате миссии «Аполлон-8» (1968 год) люди впервые достигли окрестностей другого небесного тела – Луны, – и вышли на окололунную орбиту. Полёт ознаменовал начало новой эры в исследованиях космоса и в истории человечества. Спуск на поверхность Луны аппарата миссии «Аполлон-11»
Что можно увидеть в бинокль или телескоп в Полнолуние.

  • Лунные метеориты – это фрагменты Луны, выбитые из неё в результате удара с другими космическими телами и в дальнейшем попавшие на Землю в качестве метеоритов. В январе 1982 года американский геолог Джон Шутт в ходе экспедиции в Антарктиду обнаружил метеорит с необычными характеристиками, не похожими на все другие метеориты. В результате проведённых исследований было установлено, что данный образец по своими свойствам соответсвует лунным породам, доставленных на Землю в ходе программы «Аполлон». С тех пор, лунное происхождение метеорита устанавливается путём сравнения его химического и изотопного состава с образцами лунного грунта. На 2022 год идентифицировано 140 лунных метеоритов.

 


26.05.2022 Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях
25.04.2022 Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида
25.01.2022 Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики
23.12.2021 Добыча воды на луне и видеоэкран на небе: в Москве пройдет «Ночь технологических стартапов»
23.10.2021 Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых
03.09.2021 Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны
27.08.2021 Что скрыто под обратной стороной Луны?
11.08.2021 Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов
16.04.2021 Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?
05.03.2021 Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?
08.12.2020 NASA применило суперкомпьютер на базе технологий HPE для подготовки полета человека на Луну
10.09.2020 На Луне нет кислорода, но она все-таки «ржавеет»
24.08.2020 Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали
11.05.2019 Джефф Безос показал макет космического корабля для высадки на Луну
10.10.2018 Ученые закодируют информацию в ДНК и отправят на Луну в 2020 году
26.08.2018 В 2024 г. США планируют иметь обитаемую станцию за орбитой Луны
21.08.2018 Существование льда на Луне подтверждено
24.07.2018 На Луне могла существовать жизнь
28.05.2018 Глава Amazon готов потратить все свои деньги на колонизацию Луны
04.05.2018 Ученые нашли доказательство существования воды на Луне
17.01.2018 Ученые разоблачили миф о связи землетрясений и фаз Луны
01.10.2017 Ученые придумали, где поселить космических колонистов
16.05.2017 NASA на год поселит астронавтов на орбите Луны
02.04.2017 Уже этим летом SpaceX запустит ракету Falcon Heavy, а следующем отправит людей к Луне
19.09.2016 РКК «Энергия» отрабатывает действия космонавтов на Луне
30.06.2016 Обзор погодных станций Alize компании Oregon Scientific: RMR262, BAR266 и BAR268HG
01.06.2016 Вода на Луне — есть ли практическая польза?
23.02.2016 НАСА опубликовало "странную музыку" с Луны
15.10.2015 Дешевый полет к Марсу с дозаправкой на Луне
23.07.2015 RCNTEC: Представьте, что вы строите ЦОД на Луне
21.07.2015 Глава ЕКА предлагает поселиться на Луне
06.04.2015 Лунные базы разместят в лавовых пещерах?
11.01.2015 Китай на шаг ближе к высадке на Луну
13.11.2014 В обращение выходит почтовая марка, посвященная конструктору космических комплексов Г.Н. Бабакину
13.10.2014 НАСА разведает запасы воды на Луне
30.04.2014 В NASA воссоздали магнитофон 1960 года для фотографии Луны
24.10.2013 Лазерная связь с Луной поставила рекорд скорости
26.09.2013 Луна намного моложе, чем считалось ранее
16.07.2013 Обнаружен новый спутник Нептуна
28.05.2013 Бизнесу нужна Луна

Публикаций - 1184, упоминаний - 2618

Луна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 185
Галактика - Корпорация 1077 31
Орбита 76 29
Google LLC 10352 28
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 28
Kometa - Комета 77 27
Microsoft Corporation 22497 22
Элемент ГК - Elementec 1523 19
Samsung Electronics 9333 13
Spirit DSP - Спирит Корп 425 12
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 364 10
Apple Inc 10683 10
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 10
IBS Platformix - СИЛА 262 9
CenTaur 29 9
Sony 6145 9
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 171 7
Nikon 588 7
Восход ФГБУ НИИ 529 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 7
6072 7
Rover - RoverComputers 397 7
Nvidia Corp 3118 6
LG Electronics 3372 6
Huawei 3222 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
Yandex - Яндекс 5015 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 6
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 181 5
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 5
Canon 1339 5
РТИ Микрон - Micron 851 5
Intel Corporation 11262 5
HP Inc. 5313 5
Руссобит-М 245 4
GFI Software 202 4
Meta Platforms - Facebook 4267 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 4
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 26 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 96
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 60
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 49
Точка 1820 39
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 31
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 33 20
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 20
ЕКА Топливная компания 137 20
Lockheed Martin 730 18
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 16
Boeing 957 13
Самолёт ГК 216 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 12
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 12
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 12
Открытие ФК 2713 8
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 7
Лента - Сеть розничной торговли 912 7
Россети Ленэнерго 786 7
SSTL - Surrey Satellite Technology - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 0 6
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 6
Airbus Defence and Space - EADS 150 5
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 5
Банк Зенит 215 4
Веста 45 4
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 0 4
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 0 4
Совкомбанк Совесть 95 4
Генезис 10 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 3
ЦИАН - CIAN 62 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 3
Меркури - Mercury 215 3
Orbital Sciences Corporation - OSC 26 3
NASA Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 27 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 3
Аэрофлот - Aeroflot 648 3
Northrop Grumman 200 3
Subaru - Субару Мотор 45 2
Викинг 34 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 455
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 100
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 21
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 18
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 16
Правительство РФ 8292 15
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 13
Президент Российской Федерации 3770 11
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 9
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 6
Администрация Президента РФ 904 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 3 5
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 115 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 4
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 3
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 3 3
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 72 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 57 2
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности Китая 0 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 22 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Ростех - Рособоронэкспорт 107 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 19 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 16 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 0 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 120
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 0 115
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 72
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 59
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 49
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 46
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 44
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 41
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 36
Website - Вебсайт 9736 35
Оптические технологии - Высокотехнологичная оптико-электронная техника 2377 33
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 25
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 22
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 22
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 21
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 5148 19
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 18
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels 0 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 17
Яркость источника света 176 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3043 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 15
Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи 8030 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 14
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 87 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 13
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 12
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 12
Оцифровка - Digitization 1715 11
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 11
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 104
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 443 54
Check Point Smart-1 56 51
ЭОС Дело СЭД 4365 45
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 32
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 309 32
Microsoft Windows 2000 2856 31
CNSA - Chang'e - Чанъэ - китайская автоматическая межпланетная станция 34 31
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 140 25
Космодром Байконур 1025 24
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 169 23
SpaceX - Space Exploration Technologies 182 22
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 136 21
NASA Mars Odyssey 56 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 19
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 188 18
Космос - МКА - Малые космические аппараты 81 18
Age of Kings 498 17
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 16
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 15
EADS Astrium - Beagle - Бигль 53 14
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 160 14
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 14
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 149 14
NASA New Horizons 84 13
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 128 13
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 65 12
Google Android 11959 12
Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 48 12
Apple iPhone 6 2649 11
Google Earth - Google Планета Земля 451 11
NASA LCROSS - Lunar Crater Observation and Sensing Satellite - космический аппарат для наблюдения и зондирования лунных кратеров 0 11
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 11
LG 75SM99 2832 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 11
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 111 11
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 122 11
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 39 10
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 0 10
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 34 10
Перминов Анатолий 125 23
Bush George - Буш Джордж 301 19
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 10
Путин Владимир 2542 9
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 8
Wright (brothers) - Райт (братья) 32 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 7
Рахманов Максим 47 7
Гагарин Юрий 42 7
Левкевич Михаил 60 7
Севастьянов Николай 11 6
Cameron James - Кэмерон Джеймс 26 4
Корзун Валерий 17 4
Glenn John - Гленн Джон 0 4
Трещев Сергей 10 4
Griffin Michael - Гриффин Майкл 0 4
Королев Сергей 38 4
Armstrong Neil - Армстронг Нейл 0 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 4
Меднов Сергей 121 3
Коптев Юрий 27 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 3
Циолковский Константин 30 3
Попов Сергей 86 3
Смирнов Сергей 34 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
Леонов Алексей 20 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 2
Шалманов Сергей 199 2
Моисеев Николай 5 2
Иванов Сергей 360 2
Крикалев Сергей 24 2
Chambers John - Чемберс Джон 116 2
Велихов Евгений 30 2
Taylor Andrew - Тейлор Эндрю 4 2
Kenyon Scott - Кеньон Скотт 2 2
Feynman Richard - Фейнман Ричард 9 2
Можайцев Алексей 5 2
Zuber Maria - Зубер Мария 2 2
Полищук Дмитрий 12 2
Земля - планета Солнечной системы 7427 721
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 460
Солнечная система - Solar system 2236 314
Россия - РФ - Российская федерация 108428 276
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 257
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 252
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 148
Европа 12319 126
Япония 10069 93
Юпитер - планета Солнечной системы 529 81
Индия - Республика 4263 73
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 71
Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 15 67
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 65
Венера - планета Солнечной системы 262 58
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 52
США - Аризона 468 48
США - Калифорния 3381 44
Плутон - малая планета Солнечной системы 234 41
Германия - Федеративная Республика 8903 38
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 6 37
Австралия - Австралийский Союз 2791 36
Антарктида - Южный полюс 163 34
Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 477 34
Италия - Итальянская Республика 3310 31
Канада 3319 30
Франция - Французская Республика 5665 29
Сатурн - Титан (спутник) 279 28
Нептун - планета Солнечной системы 180 27
Нидерланды 2197 27
США - Колумбия - Вашингтон 1169 26
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 179 26
Уран - планета Солнечной системы 177 23
Чили - Республика 435 22
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 176 20
Африка - Африканский регион 2928 20
США - Колорадо 368 20
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 424 19
США - Флорида 734 18
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 341
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 180
Астрономия - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 614 86
Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 0 80
Астероид - Asteroid 68 60
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 54
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 51
Топливо - Контроль топлива 303 42
Метеоритика - Метеорная астрономия - Метеор - Метеорит - Метеорный поток - Геминиды - Персеиды - Ориониды - Леониды - Лириды - Аврегиды 78 40
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 33
Физика - область естествознания 889 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 30
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 29
Экзопланета - внесолнечная планета 0 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 23
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 22
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 22
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 21
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 3 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 20
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 83 19
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 17
Метан - methanum - болотный газ 0 17
Металлы - Сплавы 1049 17
Зоология - наука о животных 495 16
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 15
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 15
Английский язык 764 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 11
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 11
Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 13 10
Недвижимость - Realty 1713 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 10
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 9
CNews RND - R&D.CNews 2112 97
New Scientist 1447 49
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 42
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 37
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 32
Future - Space.com 195 31
Space Daily 528 30
Nature 770 30
Associated Press 1975 29
Phys.org 972 26
Thomson Reuters - Рейтер 5731 21
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 20
SpaceDaily - Space Daily 187 16
CNews - ZOOM.CNews 1609 15
Space Weather 117 14
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 12
NEWSru.com 221 8
Sky and Telescope - Space and Telescope 49 8
Известия ИД 307 7
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 7
CNews Энергоэффективное освещение 28 5
EurekAlert 270 5
Коммерсантъ - Издательский дом 888 5
MSNBC - телеканал 85 5
SpaceWeather 56 5
CNews Межзвездные перелеты 43 5
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 4
NYT - The New York Times 956 4
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 23 4
Daily Telegraph 43 4
Nature Geoscience 0 3
Science Advances 20 3
CNews Орудия Апокалипсиса 35 3
National Geographic 81 3
БалтИнфо - Балтийское информационное агентство 6 2
Telegraph 197 2
Geophysical Research Letters 25 2
CNews Инноваторы 39 2
Forbes - Форбс 591 2
Wikipedia - Википедия 413 2
500 Startups 4742 64
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 8
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 6
IDC - International Data Corporation 4671 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 2
Fortune Global 500 280 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
PCMark 104 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
CNews Мишень 47 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 72
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 34
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 18
РАН - Российская академия наук 1397 16
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 15
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 14
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 34 14
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 9
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 6 9
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 66 9
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 8
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 7
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория 0 7
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 83 7
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 7
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 56 6
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 6
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 0 6
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 7 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 5
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 0 5
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 37 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 5
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 2 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 4
NAOJ - National Astronomical Observatory of Japan - 国立天文台, kokuritsu tenmondai - Национальная астрономическая обсерватория Японии - Mizusawa VLBI Kansokusho - Subaru Telescope 0 4
University of Western Ontario - Университет Западной Онтарио 0 4
Columbia University - Колумбийский университет 143 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 4
Cornell University - Корнеллский университет 135 3
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 3
РАН ИМБП - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук 0 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 3
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 48 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 37
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 9
Новый год - Новогодние каникулы 0 5
День космонавтики - 12 апреля 36 4
МТС Телеком Идея 52 3
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 2
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 1
ISDC - International Space Development Conference - Международная конференция по развитию космоса 1 1
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
Высокие технологии XXI века 76 1
Неогеография XXI - форум 52 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
JD.com 618 Shopping Festival 19 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Международный женский день - 8 марта 118 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189396, в очереди разбора - 948240.
Создано именных указателей - 85919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством

Обзор моноблока Aspire C27-1655 от Acer: компактный и производительный

Погружные скважинные насосы до 25 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути

Засуха обнажила 3400-летний затопленный древний мегаполис

Следующая остановка Луна: российский робот научился добывать воду из лунного грунта
Показать еще