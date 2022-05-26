Луна спутник Земли
- Средний диаметр Луны составляет 3475 км. Она занимает пятое место в списке крупнейших спутников Солнечной системы — больше нее лишь Ганимед, Титан, Каллисто и Ио.
- Площадь поверхности Луны равна 58 миллионам квадратных километров. Это больше площади Африки, но меньше площади Азии.
- В 2022 году была опубликована самая подробная карта Луны. На разработку карты ушло 10 лет, были задействованы сотни исследователей. Разрешение новой карты — 1:2 500 000, и она в два раза точнее карты Луны геологической службы США, считавшейся стандартом. На карте есть 12 341 ударный кратер, 81 бассейн, 17 типов горных пород и 14 типов структур. Посмотреть карту на CNews можно по ссылке (вес карты 200МБ).
- Благодаря эффекту либрации с Земли можно увидеть 59% лунной поверхности. Обратная сторона Луны заметно отличается от видимой. В среднем она выше, на ней расположено большинство крупнейших лунных кратеров, но в то же время там находится лишь два моря.
- Из-за отсутствия на Луне атмосферы, на ней нету сумерек. Т.е. день или ночь наступают мгновенно.
- Согласно данным радиоизотопного анализа лунных образцов, кратер Тихо с его знаменитый лучевой системой сформировался 108 млн лет назад, когда на Земле еще царили динозавры.
- Очень важная причина колонизации Луны — наличие на ней полезных ископаемых, на Луне содержится настолько много гелия-3, что им можно полностью обеспечить термоядерную энергетику человечества на срок более 1000 лет.
- Луна кажется нам очень ярким телом. Но на самом деле отражательная способность (альбедо) ее поверхности составляет всего 13%, что почти втрое меньше альбедо Земли. Поэтому на их совместных фотографиях яркость Луны зачастую специально увеличивают.
- Свыше 40% видимой стороны Луны занимают моря — темные низменные участки, покрытые застывшими лавовыми отложениями.
- Сейчас у Луны нет магнитного поля. Однако анализ образцов лунного грунта показал, что в далеком прошлом она обладала собственным магнитным полем, которое даже превосходило по силе земное.
- Первыми живыми существами, облетевшими Луну, стали среднеазиатские степные черепашки, находившиеся на борту советского космического корабля «Зонд-5», запущенного 15 сентября 1968 г. Компанию им составили мухи-дрозофилы, жуки-хрущаки, различные растения, семена и микроорганизмы. Спускаемый аппарат корабля успешно приводнился в Индийском океане 21 сентября.
- На Марсе и Луне человек может прожить несколько суток в легком скафандре. Главной проблемой является высокая радиация, именно она может убить человека за несколько дней.
- Луна удаляется от нашей планеты со скоростью примерно 3,8 см в год. Примерно через 600 млн лет ее видимый размер на небе уменьшится настолько, что это сделает невозможным наблюдение с Земли полных солнечных затмений.
- Лунные метеориты – это фрагменты Луны, выбитые из неё в результате удара с другими космическими телами и в дальнейшем попавшие на Землю в качестве метеоритов. В январе 1982 года американский геолог Джон Шутт в ходе экспедиции в Антарктиду обнаружил метеорит с необычными характеристиками, не похожими на все другие метеориты. В результате проведённых исследований было установлено, что данный образец по своими свойствам соответсвует лунным породам, доставленных на Землю в ходе программы «Аполлон». С тех пор, лунное происхождение метеорита устанавливается путём сравнения его химического и изотопного состава с образцами лунного грунта. На 2022 год идентифицировано 140 лунных метеоритов.
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