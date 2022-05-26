Луна - спутник Земли

Что можно увидеть в бинокль или телескоп в Полнолуние. Что можно увидеть в бинокль или телескоп в Полнолуние. Группа учёных Академии наук Китая создали геологическую карту Луны на основе данных проекта «Чанъэ», а также других результатов исследований Луны и данных международных организаций. На карте обозначены 12 341 ударный кратер, 81 ударный бассейн, 17 типов пород и 14 типов структур. Она предоставит важную базовую информацию для научных исследований, планирования зондирования и выбора места посадки на Луне. Карта была опубликована в журнале Science Bulletin. И она точно будет актуальна в свете интереса к Луне — в ближайшие 5 лет планируется 20 миссий. Группа учёных Академии наук Китая создали геологическую карту Луны на основе данных проекта «Чанъэ», а также других результатов исследований Луны и данных международных организаций. На карте обозначены 12 341 ударный кратер, 81 ударный бассейн, 17 типов пород и 14 типов структур. Она предоставит важную базовую информацию для научных исследований, планирования зондирования и выбора места посадки на Луне. Карта была опубликована в журнале Science Bulletin. И она точно будет актуальна в свете интереса к Луне — в ближайшие 5 лет планируется 20 миссий. Первые наброски Луны от Галилео Галилея, увидевшего спутник в телескоп. Первые наброски Луны от Галилео Галилея, увидевшего спутник в телескоп. МКС на фоне Луны МКС на фоне Луны Невероятный пролет МКС на фоне Луны. Невероятный пролет МКС на фоне Луны. 48 цветов Луны. Фото сняты в течение 10 лет. Астрофотограф: Marcella Giulia Pace 48 цветов Луны. Фото сняты в течение 10 лет. Астрофотограф: Marcella Giulia Pace В результате миссии «Аполлон-8» (1968 год) люди впервые достигли окрестностей другого небесного тела – Луны, – и вышли на окололунную орбиту. Полёт ознаменовал начало новой эры в исследованиях космоса и в истории человечества. Спуск на поверхность Луны аппарата миссии «Аполлон-11» В результате миссии «Аполлон-8» (1968 год) люди впервые достигли окрестностей другого небесного тела – Луны, – и вышли на окололунную орбиту. Полёт ознаменовал начало новой эры в исследованиях космоса и в истории человечества. Спуск на поверхность Луны аппарата миссии «Аполлон-11» Что можно увидеть в бинокль или телескоп в Полнолуние.

Лунные метеориты – это фрагменты – это фрагменты Луны , выбитые из неё в результате удара с другими космическими телами и в дальнейшем попавшие на Землю в качестве метеоритов. В январе 1982 года американский геолог Джон Шутт в ходе экспедиции в Антарктиду обнаружил метеорит с необычными характеристиками, не похожими на все другие метеориты. В результате проведённых исследований было установлено, что данный образец по своими свойствам соответсвует лунным породам, доставленных на Землю в ходе программы « Аполлон ». С тех пор, лунное происхождение метеорита устанавливается путём сравнения его химического изотопного состава с образцами лунного грунта. На 2022 год идентифицировано 140 лунных метеоритов.