Российских владельцев iPhone срочно пересаживают на браузер «Луна». В чем его важные особенности?

Владельцам iPhone и iPad стал доступен новый браузер «Луна», ориентированный на работу с сайтами российских банков и госструктур. В него встроены отечественные сертификаты безопасности, он умеет блокировать рекламу, трекеры и контент для взрослых. Его создала никому не известная компания «Инновационная разработка», созданная в марте 2022 г. и на поверку оказавшаяся 99-процентной «внучкой» «Почта банка».

Браузер для Сбербанка

В магазине приложений Apple App Store обнаружен российский браузер «Луна». Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей разработчика, обозреватель на момент выхода материала находился на стадии открытого бета-тестирования, в котором принимает участие каждый пользователь, скачавший его. При этом часть функций им недоступна – ими можно будет воспользоваться только после релиза стабильной сроки.

Главная особенность «Луны» в том, что он по умолчанию умеет работать с сайтами российских банков и госструктур. Достигается это за счет встроенных сертификатов безопасности Минцифры, которые в России продвигаются с весны 2022 г., но спросом при этом не пользуются – по информации издания, за 15 месяцев на них перешли лишь 30% россиян.

Браузер доступен для скачивания

Но данная «фишка» не является уникальным конкурентным преимуществом «Луны» – национальные сертификаты безопасности присутствуют и в «Яндекс браузере», который тоже доступен для скачивания в App Store, а также в Google Play, тогда как «Луна» в магазине Google к моменту выхода материала не фигурировал.

Браузер для финансовых услуг

Несмотря на то, что сертификаты Минцифры есть не только в «Луне», разработчики указывают на это как на главную особенность браузера, благодаря которой можно без ограничений пользоваться финансовыми услугами российских банков, пишут «Ведомости». Также они обращают внимание на то, что «Луна» по умолчанию умеет блокировать рекламу и трекеры – эти функции действительно есть не во всех браузерах, особенно в мобильных, но, к примеру, версии Vivaldi и Opera для Android ими располагают годами.

Еще одно умение «Луны» – это фильтрация результатов поисковых запросов. Браузер не покажет пользователю ни шокирующий контент, ни информацию с грифом «18+».

История приложения начинается с версии 2.0

Как сообщили изданию разработчики, первая стабильная сборка браузера должна появиться «до конца года», не уточнив, какого именно года. По их словам, в дальнейшем выйдет и версия для Android, но точных сроков они не назвали.

Зачем нужен еще один обозреватель

Apple – одна из американских компаний, которая с особым рвением поддерживает антироссийские санкции властей своей страны. Она ушла из России в марте 2022 г., после чего начала мешать россиянам ремонтировать свои iPhone, iPad, MacBook и пр. Также она оперативно удаляет из своего магазина App Store приложения российских компаний, попавших под санкции, что особенно хорошо видно на примере Сбербанка.

Скачать на iPhone или iPad нужную программу можно только из App Store, в отличие от Google, где в этом плане свобод у пользователя намного больше. Чтобы не потерять клиентов, пользующихся устройствами Apple, российские банки превратили свои веб-сайты в точную копию мобильного приложения, чтобы россияне могли пользоваться ими через свой мобильный браузер.

официальный сайт проекта

Но в иностранных обозревателях нет поддержки российских сертификатов безопасности, а иностранные российским компаниям больше не выдаются. Поэтому, чтобы можно было с комфортом пользоваться банковскими услугами, приходится работать в браузерах, в которых российские сертификаты есть. Это в первую очередь «Яндекс браузер», и теперь еще «Луна».

«Почта браузер»

За браузером «Луна» стоит компания Innovative Development LLC, она же ООО «Инновационная разработка». Фирма появилась совсем недавно – согласно «Контур.фокусу», она была основана 22 марта 2022 г., немногим более года назад. Уставный капитал компании составляет 100 тыс. руб., а основной вид деятельности – «разработка программного обеспечения (код ОКВЭД 62.01). Дополнительных видов деятельности у компании 11, среди них – «научные исследования и разработки в области нанотехнологий» (72.19.3).

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На 20 июня 2023 г. у компании «Инновационная разработка» было два учредителя – Антон Якимов с 1-процентной долей и ООО «Мультибонус», забравшая оставшиеся 99%. Якимов также занимает пост гендиректора.

«Мультибонус» существует с июня 2005 г., имеет уставный капитал 100 тыс. руб., не менявшийся с момента основания, и занимается в первую очередь разработкой программного обеспечения. Это 100-процентная «дочка» российского «Почта банка», завершившая 2022 г. с выручкой, за год выросшей на 58% до 1,2 млрд руб., и чистой прибылью на уровне 131,9 млн руб. Годом ранее она составляла около 90,5 млн руб.

Численность сотрудников «Мультибонуса» на конец 2022 г. составляла 135 человек. Тем временем, по данным «Контур.фокуса», в «Инновационных разработках» численность штата равна нулю, а вместо чистой прибыли в 2022 г. она получила 107 млн руб. чистого убытка.

Также стоит отметить, что при регистрации компании был указан, который, по данным Федеральной налоговой службы, является недостоверным. Проверка ФНС проводилась 3 февраля 2023 г.