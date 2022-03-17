«Убиратор» привлек 170 млн рублей от «Тилтех капитал» и других инвесторов

Экосистема цифровых сервисов для рынка вторсырья «Убиратор» привлекла инвестиции в рамках раунда А в размере 170 млн руб.

Средства будут направлены на развитие собственной ERP-системы с функциями финтех-платформы Upay, запуск сервиса для сделок между центрами переработки вторсырья и заводами, а также на приобретение новых собственных пунктов приема вторсырья.

Лид-инвестором стал фонд «Тилтех капитал», также в проект инвестировали фонды «Зерно венчурс» и «Эра капитал» и бизнес-ангелы Илья Огай, Эмиль Гафаров, Алмаз Исхаков, Ярослав Казаченко, Сергей Лудин, Максим Пенкин, Владимир Христенко. Раунд был закрыт в два этапа: первый транш компания получила в 2021 г., второй — в феврале 2022.

«Убиратор» — экосистема цифровых сервисов для рынка вторсырья, основана в 2018 г., работает в Москве и Санкт-Петербурге. В экосистему входят сервис по вывозу вторсырья Ubirator.com для ритейла, ERP-платформа для пунктов приема вторсырья Upay, а также сеть собственных пунктов приема вторсырья. По итогам 2021 г. «Убиратор» показал рост GMV более чем в 3,2 раза до 790 млн руб. В планах — кратно увеличить GMV по итогам 2022 г.

На привлеченные инвестиции сервис уже выкупил один и запустил с нуля два новых пункта приема и заготовки вторсырья в Москве и Санкт-Петербурге, а также запустил сервис Upay — ERP-систему с функциями финтех-платформы, где пункты приема вторсырья ведут учет производственной деятельности и осуществляют выплаты за вторсырье своим поставщикам — физическим лицам, которые активно вовлечены в процесс сбора вторсырья. Upay автоматически генерирует все документы и чеки, необходимые по закону.

В планах компании — на основе Upay создать ряд сервисов для владельцев центров переработки вторсырья для упрощения производственных процессов и учета, работы с поставщиками вторсырья и их привлечением, продажи готовой продукции переработчикам, выплат за вторсырье и необходимого документооборота, получения авансирования для ведения закупок вторсырья.

Илья Зуев, «Райффайзен банк»: Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота ИТ в банках

«Убиратор» планирует запускать свои пункты переработки только в городах-миллионниках, при этом бизнес центров переработки становится рентабельным уже в городках с населением от 20 тыс. человек. Масштабирование «Убиратора» в эти регионы будет осуществляться посредством подключения локальных пунктов переработки к платформе Upay, а также развития там сервиса вывоза вторсырья, но без запуска собственных пунктов переработки.

Также в этом году «Убиратор» планирует масштабировать сервис по вывозу вторсырья в Москве и Санкт-Петербурге и запуститься в двух новых городах-миллионниках.

«Сфера вторсырья в России все еще имеет низкую степень цифровизация, и «Убиратор» постепенно исправляет это. Наша стратегия заключается в том, чтобы быть главной технологической компанией на этом рынке, завоевав лидерство на нем благодаря запуску ИТ-продуктов. Кроме того, сфера сбора вторичной упаковки является быстрорастущей, рынок имеет низкую степень консолидации, ведь минимум 50% рынка занимают микропредприятия. Все это создает благоприятную среду для построения большого технологического бизнеса», — сказал сооснователь «Убиратор» Никита Никишкин.

«Убиратор» показывает отличную динамику год за годом, задавая рыночный стандарт. «Тилтех капитал» участвовал почти во всех раундах финансирования проекта. Рад, что нам удалось и в этот раз укрепить наше партнерство», — отметил управляющий партнер «Тилтех капитал» Илья Кобяков.