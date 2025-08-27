МТС Web Services привлечет ИТ-компании в Хабаровском крае к сотрудничеству

МТС Web Services (MWS) запустила новую партнерскую программу, в рамках которой компании получат возможность перепродавать сервисы MWS, получая комиссионные вознаграждения и скидки. Партнеры смогут предложить своим клиентам облачные, ИИ- и Data-сервисы, бизнес-приложения, а также решения для разработчиков. Их можно будет развернуть как в облаке MWS Cloud, так и на инфраструктуре заказчиков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках программы партнеры из Хабаровского края и других регионов смогут продавать передовые ИИ-сервисы MWS, в том числе платформу для работы с разными LLM MWS GPT, платформу для хранения, обработки и анализа данных MWS Data, облачные сервисы MWS Cloud, инструменты разработки, а также бизнес-приложения, среди которых сервис для совместной работы MWS Tables, корпоративная почта и виртуальный диск.

Программа предусматривает три варианта сотрудничества. Первый — агентская модель: партнер регистрирует лид, после чего MWS самостоятельно сопровождает сделку. Вознаграждение партнера может составить до 20% от выручки по заключенным контрактам. Второй — реселлерская модель: партнер закупает продукты MWS по специальным партнерским ценам и перепродает их конечным клиентам. Этот вариант подходит компаниям, которые хотят полностью контролировать процесс продаж и взаимодействие с клиентами. Заработок партнера по такой схеме может составить до 35%. Третий — модель разработчика: позволяет интегрировать сервисы MWS (например, GPT или Data) в собственные платформы или продукты. Решения распространяются под брендом партнера без раскрытия информации о конечных пользователях (white-label). Этот формат ориентирован на разработчиков и ИТ-компании, предлагающие комплексные решения на базе технологий MWS.

Первыми партнерами компании, перешедшими на новую программу, стали Neoflex, «Концепт разработка» и GlowByte.

«Мы видим, как растет спрос на цифровые сервисы MWS во всех отраслях экономики Хабаровского края — от госуправления и ритейла до промышленности и малого бизнеса. Компании ищут не разрозненные решения, а комплексный и удобный инструмент, где в одном месте доступны и передовые ИИ-сервисы, и готовые бизнес-приложения. Такой технологичный портфель «под ключ» мы предоставляем локальным ИТ-компаниям и интеграторам, чтобы их клиенты получали все из одних рук: и облако, и искусственный интеллект, и аналитику данных. Вместе мы сможем предложить рынку именно то, что ему необходимо: полный спектр надежных отечественных сервисов, которые можно гибко развернуть как в нашем MWS Cloud, так и на инфраструктуре заказчика», - сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.