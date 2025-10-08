Разделы

Решения «СберТеха» и NGR Softlab усилят информационную безопасность российских компаний

Российские разработчики NGR Softlab и «СберТех» подтвердили совместимость корпоративных решений — SIEM-платформы Alertix и серверной операционной системы Platform V SberLinux OS Server. Корректная работа продуктов при комплексном использовании позволяет бизнесу строить защищенную, отказоустойчивую и импортонезависимую ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Сотрудничество «СберТеха» и NGR Softlab открывает для наших клиентов новые возможности по созданию киберустойчивых и функциональных ИТ-систем. Благодаря подтвержденной совместимости предприятия смогут интегрировать продукты в свой ИТ-ландшафт, не опасаясь за корректность их работы в комплексе. Операционная система Platform V SberLinux OS обеспечит эффективное управление серверными ресурсами, а также стабильность и безопасность высоконагруженных корпоративных сервисов. SIEM-платформа Alertix, в свою очередь, позволит организовать процесс мониторинга событий информационной безопасности и повысить эффективность выявления инцидентов. Совместное использование продуктов поможет бизнесу выстроить эффективную защиту данных на базе отечественных решений».

Евгений Ростовцев, генеральный директор NGR Softlab: «Решения NGR Softlab обладают высокой адаптивностью к российским ИТ-системам. Добавляя Platform V SberLinux OS Server в список поддерживаемых операционных систем, мы расширяем возможности внедрения Alertix в ИТ-ландшафт наших клиентов, поддерживаем курс на сотрудничество с российскими вендорами и вносим свой вклад в развитие отечественных технологий. Совместимость решений СберТеха и NGR Softlab поможет компаниям в усилении информационной безопасности и реализации программ импортозамещения».

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Platform V SberLinux OS Server — серверная операционная система корпоративного уровня от «СберТеха» для создания безопасной, импортонезависимой и отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры. Сегодня она обеспечивает работу более 250 тысяч серверов в компаниях из финансовой, промышленной, телекоммуникационной и других сфер. Оба решения внесены в Реестр российского ПО и отвечают требованиям регуляторов, предъявляемым к уровню безопасности и производительности программных продуктов.

Alertix — это SIEM-платформа (от англ. Security Information and Event Management — управление информацией и событиями безопасности) от NGR Softlab для комплексного мониторинга и выявления инцидентов информационной безопасности, а также для поддержки процессов, помогающих оперативно реагировать на нарушения.

