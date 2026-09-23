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Индексная книга (каталог) CNews*
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Созин Андрей

СОБЫТИЯ


23.09.2026 MONT и Avanpost начали сотрудничество в области дистрибуции решений для защиты корпоративной инфраструктуры 1
08.08.2024 «Информзащита» будет интегрировать продукты NGR Softlab в системы заказчиков 1
07.08.2024 «Информзащита» будет интегрировать продукты NGR Softlab в системы заказчиков 1
11.06.2024 NGR Softlab и «Т1 Интеграция» объявили о сотрудничестве в сфере информационной безопасности 1
11.12.2023 Mont усилит импортонезависимость российских компаний с помощью ИБ-решений NGR Softlab 1
26.09.2023 NGR Softlab и Inline Telecom Solutions объединяют усилия в сфере информационной безопасности 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Созин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 96 5
Информзащита 949 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 46 1
MONT - МОНТ 191 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5804 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3457 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35666 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54602 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26259 4
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 662 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4457 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5721 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 997 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2544 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7815 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 530 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6679 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3217 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10015 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 42 5
NGR Softlab - Dataplan 48 5
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 46 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1707 1
Ромашев Анатолий 4 2
Гулевич Виктор 5 1
Галдобин Александр 17 1
Иванова Маргарита 7 1
Гушель Светлана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167926 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11920 5
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2361 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7532 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53952 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58293 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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