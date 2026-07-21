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Гулевич Виктор

СОБЫТИЯ


21.07.2026 Строительный сектор Юго-Восточной Азии стал главной мишенью для вирусов и вредоносного ПО для САПР 1
02.10.2024 «Т1 Интеграция» предложит заказчикам ИБ решения от Alpha Systems 1
11.06.2024 NGR Softlab и «Т1 Интеграция» объявили о сотрудничестве в сфере информационной безопасности 1
09.01.2023 Виктор Гулевич возглавит Центр информационной безопасности «Т1 интеграция» 2
16.02.2016 Axoft пополнила свой продуктовый портфель системой контроля сотрудников «Стахановец» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Гулевич Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 506 2
Softline - Софтлайн 3714 2
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 1
Т1 Сервионика - Servionica 278 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 194 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 739 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 91 1
Т1 Иннотех 213 1
Т1 Иннотех - Дататех 101 1
Alpha Systems - Альфа Системс 13 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1826 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 429 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5635 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25467 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 243 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3561 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6210 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 778 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 982 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1595 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3181 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 483 1
Микрофон - Microphone 2800 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3123 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9878 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7412 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6463 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8214 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7838 1
Оцифровка - Digitization 5168 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6526 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5612 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 352 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  863 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 2
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 42 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 41 1
Microsoft Office 4151 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5683 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 436 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
NGR Softlab - Dataplan 47 1
Фефелов Владислав 17 1
Игнатова Людмила 39 1
Созин Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14796 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57452 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4795 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3297 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3963 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11585 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7761 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8593 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3944 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 309 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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