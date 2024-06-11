NGR Softlab и «Т1 Интеграция» объявили о сотрудничестве в сфере информационной безопасности

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab и российский системный интегратор «Т1 Интеграция» заключили соглашение о партнерстве, направленном на укрепление кибербезопасности российского бизнеса и государственного сектора.

В рамках сотрудничества NGR Softlab и «Т1 Интеграция» предложат заказчикам интеллектуальные решения для обеспечения информационной безопасности. В продуктовый портфель войдут: SIEM-система Alertix, платформа для решения аналитических задач в ИБ Dataplan и продукт для управления привилегированным доступом Infrascope. Все решения включены в реестр отечественного ПО. Кроме того, системы Infrascope и Alertix имеют сертификаты ФСТЭК (№4752 от 14 декабря 2023 и №4596 от 18 ноября 2022), которые подтверждают соответствие требованиям по четвертому уровню доверия.

Партнерство разработчика и интегратора предполагает проведение совместных исследований, тестирований и внедрение ИБ-решений на стороне заказчика.

«Наше сотрудничество поможет российским компаниям успешно противостоять киберугрозам. Доступ к комплексным интеллектуальным системам информационной безопасности, разработанным нашей командой, даст возможность заказчикам более эффективно контролировать процессы и управлять своей цифровой инфраструктурой», — сказал Андрей Созин, руководитель партнерского направления NGR Softlab.

«Партнерство с NGR Softlab позволит нам расширить продуктовое предложение в области информационной безопасности, поддержать курс на импортозамещение и предоставить нашим клиентам надежные отечественные решения, отвечающие самым высоким требованиям кибербезопасности», — отметил Виктор Гулевич, директор центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция».