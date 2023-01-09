Виктор Гулевич возглавит Центр информационной безопасности «Т1 интеграция»

«Т1 интеграция», участник рынка системной интеграции в России, объявляет о назначении Виктора Гулевича директором Центра компетенций по информационной безопасности. Его ключевой задачей станет расширение присутствия компании на российском рынке услуг информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Т1 интеграции».

В рамках развития ИБ-направления «Т1 интеграции» задачей Виктора Гулевича станет усиление вертикально интегрированного в структуру холдинга Центра компетенций по ИБ. Помимо управления и внедрения систем защиты информации, аттестации объектов информатизации, анализа защищенности, аудита процессов ИБ и ИТ, ИБ-консалтинга расширенная команда Центра будет проводить тестирования на проникновение (пентесты) и займется разработкой собственного портфеля решений по ИБ. Также эксперты ЦК будут выполнять задачи технического пресейла продуктов и услуг информационной безопасности и, помимо работы на открытом рынке, помогать обеспечивать потребности в продуктах, услугах и ИБ-процессах всей группы «Т1».

Виктор Гулевич

«Группа “Т1” активно наращивает экспертизу по всем ИТ-направлениям, а информационная безопасность является одним из самых приоритетных векторов: за последний год количество киберугроз и интенсивность атак, нацеленных на отечественные компании, увеличились кратно. Назначение Виктора Гулевича – стратегический шаг для усиления экспертизы компании, трансформации Центра информационной безопасности и расширения присутствия холдинга на рынке ИБ-услуг», – сказала Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 интеграции».

«Работа в группе “Т1” – одном из крупнейших и ярких игроков на отечественном ИТ-рынке – дает специалистам интересные задачи, возможность стать частью значимого проекта, непрерывно развивать свои компетенции, – отметил Виктор Гулевич, директор Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 интеграции». – В “Т1” я сосредоточусь на формировании актуального портфеля решений и услуг, их продвижении на рынке, развитии и повышении эффективности работы Центра, работе с заказчиками и партнерами».

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В 2005 г. Виктор Гулевич окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики по специальности инженер-программист. Параллельно с учебой занимался разработкой систем искусственного интеллекта для отечественных компьютерных игр, позднее – внедрением продуктов информационной безопасности в США. С 2006 г. выстраивал ИБ-практику в компании Softline. В 2013 г. перешел в RRC Business Solutions, где отвечал за развитие дистрибьюторского ИБ-бизнеса. В 2015 г. возглавил компанию «Стахановец», производителя DLP-систем и систем оценки эффективности работы персонала. С 2017 г. занимался развитием решения класса SOC в структуре ГК Softline, а также обеспечил проведение M&A-сделки по покупке компании InfoSecurity. С 2019 г. отвечал за организацию процесса анализа защищенности банковского ПО в компании BSS, а также возглавлял бизнес BSS-Security, где развивал направление по организации защиты государственной тайны, тестированию на проникновение критических систем и дистрибьюции средств защиты информации.

«Т1 интеграция» входит в группу «Т1», является участником рынка системной интеграции в России. Компания создана в 1992 г. Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, вычислительных комплексов, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, интернета вещей, сетевых технологий и пр. Компанией реализовано более 2000 проектов в интересах заказчиков – государственных структур и крупнейших компаний ключевых отраслей экономики.

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 14,5 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех».