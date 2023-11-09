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OCS начинает сотрудничество с NGR Softlab

OCS Distribution объявила о расширении направления информационной безопасности и теперь предлагает партнерам продукцию российского разработчика NGR Softlab.

Компания специализируется на создании интеллектуальных систем управления безопасностью: решений класса SIEM, PAM и поведенческого анализа, которые помогают обеспечить защиту цифровой инфраструктуры. Продукты NGR Softlab внедряют для выявления рисков и предотвращения киберугроз клиенты из различных отраслей: от промышленности до банковского сектора.

В рамках партнерства в портфель OCS Distribution будет включен весь спектр продукции NGR Softlab: Alertix — SIEM-система для сбора и обработки данных, поиска нежелательных событий или их комбинаций. Включает инструменты, позволяющие построить ИБ-мониторинг (SOC) под ключ; Infrascope — решение класса РАМ, которое защищает доступ к сетевой инфраструктуре и приложениям. Регистрирует действия, влияющие на непрерывность бизнес-процессов; Dataplan — аналитическая платформа для решения задач информационной безопасности. Обрабатывает данные с применением алгоритмов машинного обучения, комплексно оценивая состояние систем защиты информации, поведения пользователей и элементов инфраструктуры.

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Сотрудничество с NGR Softlab позволит дистрибьютору обеспечить партнеров качественными и гибкими решениями в сфере информационной безопасности, которые могут стать достойной альтернативой продукции ушедших с российского рынка вендоров. Развитая партнерская сеть OCS и значительный опыт в продвижении отечественных программных продуктов обеспечат NGR Softlab широкий охват клиентов и партнеров и дадут возможность увеличить присутствие на российском рынке.

Продвижением продукции NGR Softlab займётся департамент информационной безопасности и программного обеспечения. Специалисты OCS готовы провести технические консультации по продукции вендора, организовать демонстрацию решений и оказать помощь в подборе.

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