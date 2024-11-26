NGR Softlab представляет новый продукт — систему управления безопасностью файлов

Российский разработчик в сфере информационной безопасности NGR Softlab объявил о выпуске первого на российском рынке решения для автоматизации проверки файлов в различных системах защиты информации и очистки их от вредоносного кода без применения СЗИ. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Система управления безопасностью файлов от NGR Softlab минимизирует риски проникновения вредоносных программ в организацию. Она принимает документы из различных источников, автоматизирует процесс проверки файлов в «песочницах», потоковых антивирусах, DLP-системах и других СЗИ или очищает потенциально опасные документы методом реконструкции. После система передает результаты в хранилище, доступное из личного кабинета пользователя, а файлы перемещает в папки назначения. Таким образом обеспечивается высокий уровень контроля безопасности используемых в организации документов.

Новый продукт NGR Softlab ускоряет расследование инцидентов благодаря наглядной отчетности и удобной системе уведомлений, а также оптимизирует нагрузку на СЗИ и сотрудников. Он освобождает специалистов ИБ от необходимости поиска информации в интерфейсах разных систем. Решение позволяет настраивать пользовательские цепочки и политики проверок файлов в СЗИ, повышает отказоустойчивость за счет возможности применения разных СЗИ и их комбинации для разных типов файлов. Также оно балансирует загрузку СЗИ, выступая буфером для файлов и распределяя их между несколькими экземплярами СЗИ, централизует хранение информации о проверенных документах и позволяет без остановки бизнес-процессов находить возникающие угрозы и реагировать на них.

Решение может использоваться для проверки входящих файлов, исходящих документов перед отправкой в различные инстанции с удалением конфиденциальной информации, встраивания в цепочки автоматизации компаний без применения интерфейса системы, а также для обработки файлов с определенными уровнями чистоты и секретности. Оно легко внедряется в существующие ИТ-инфраструктуры организаций и не требует специального обучения сотрудников.

«Угроза распространения вредоносного ПО через скрипты и документы разных форматов, по мнению аналитиков, входит в топ-3 основных угроз для организаций. Именно поэтому мы создали первую омниканальную систему для проверки файлов. Наш новый продукт не только даст возможность организациям получить уверенность в безопасности всех поступающих файлов, но и позволит существенно повысить экономическую эффективность существующих средств защиты, применяемых для проверки различных документов, — сказал Дмитрий Пудов, заместитель генерального директора NGR Softlab. — Уверен, наше новое решение получит высокую оценку специалистов ИБ и станет незаменимым инструментом для российских организаций».

Система управления безопасностью файлов стала четвертым продуктом в портфеле NGR Softlab, включающим также систему класса РАМ Infrascope, SIEM-систему Alertix и аналитическую платформу Dataplan.