NGR Softlab стал участником «Руссофт»

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab стал участником НП «Руссофт», ведущего объединения ИТ-компаний в России. Сотрудничество направлено на развитие отечественной ИТ-отрасли. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Компания NGR Softlab вошла в состав «Руссофт» по итогам майского заседания правления ассоциации, которое состоялось в рамках IX международной конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. РУССОФТ объединяет более 350 компаний-разработчиков программного обеспечения, прошедших тщательный отбор, и содействует продвижению их интересов и укреплению позиций на рынке. Решение о присоединении NGR Softlab к некоммерческому партнерству было принято после подробного изучения продуктов, динамики развития и целей участия компании.

С момента основания в 2019 г. команда NGR Softlab разработала и вывела на рынок три технологичных решения: SIEM-систему Alertix, аналитическую платформу для задач ИБ Dataplan и систему управления привилегированным доступом Infrascope. Все решения входят в реестр российского ПО. Заказчиками NGR Softlab выступают крупные финансовые организации, компании нефтегазовой отрасли, ритейла и госсектора, а партнерская сеть состоит из ведущих российских интеграторов. За последние три года среднегодовой рост выручки NGR Softlab составил 158%, а штат компании увеличился почти втрое – до 82 человек.

Присоединение к «Руссофт» позволит NGR Softlab участвовать в профильных комитетах и мероприятиях организации. Обмен опытом, совместные дискуссии помогут наращивать экспертизу в индустрии и содействовать ее развитию, расширяя технологические партнерства и создавая инновационные решения для рынка.

«Мы рады стать частью ведущего российского объединения компаний-разработчиков ПО «Руссофт» и планируем активно участвовать в его работе. Взаимодействие с другими членами объединения, открытое обсуждение важных вопросов и совместный поиск решений будут способствовать внедрению лучших практик информационной безопасности и развитию отечественной ИТ-экосистемы», — сказал Евгений Ростовцев, генеральный директор NGR Softlab.

«Опыт каждой отдельной компании влияет на деятельность «Руссофт», помогая формировать актуальную повестку по продвижению и поддержке отрасли. Вступление каждой новой компании в «Руссофт» – это важный знак доверия со стороны индустрии, и мы направляем наши усилия на то, чтобы это всегда оставалось так! NGR Softlab является ярким представителем российских ИТ-компаний в сфере ИБ, где наши решения признаны одними из мировых лидеров. Рад приветствовать компанию в «Руссофт» и уверен, что нам удастся добиться вместе еще больших высот!», — сказал Валентин Макаров, президент «Руссофт».

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Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab работает на рынке с 2019 г. В портфеле компании представлены интеллектуальные системы по управлению безопасностью, инструменты анализа и мониторинга ИБ. Продукты NGR Softlab включены в реестр российского ПО. Центр исследований и производство расположены в России. С 2021 г. компания является участником проекта «Сколково» № 1124235.

Ассоциация разработчиков программного обеспечения «Руссофт» – объединение российских компаний-разработчиков программного обеспечения. Целью деятельности Ассоциации является продвижение интересов российских ИТ-компаний как на государственном уровне, так и на экспортных рынках. Объединяя более 350 ИТ-компаний со штатом более 100 тыс. высококвалифицированных сотрудников, «Руссофт» представляет всю индустрию разработки ПО в России и способствует ее развитию за счет создания благоприятных условий ведения ИТ-бизнеса в России.