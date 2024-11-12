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NGR Softlab получил премию CNews AWARDS 2024 за интеллектуальные решения в ИБ

Компания NGR Softlab стала лауреатом премии CNews AWARDS 2024 в номинации «Интеллектуальные решения в кибербезопасности: технологии года». Награждение прошло в рамках ежегодного мероприятия «CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра».

NRG Softlab победил в номинации в результате прямого электронного голосования более 1700 участников CNews FORUM. Конкурсный проект объединил три решения разработчика, использующие технологии поведенческой аналитики и интеллектуального анализа данных для выявления и предотвращения киберугроз.

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С помощью встроенных ИИ-алгоритмов SIEM-система Alertix отслеживает аномалии в сетевом трафике и пользовательской активности; PAM Infrascope выявляет отклонения в действиях привилегированных пользователей; платформа Dataplan анализирует большие массивы данных, помогая выявлять инсайдерские угрозы, управлять рисками и расследовать инциденты ИБ.

Дмитрий Пудов, заместитель генерального директора NGR Softlab, отметил, что еще пять лет назад, во время запуска бизнеса NGR Softlab, было понятно, что естественному интеллекту будет сложно эффективно противостоять современным угрозам. Быстрое изменение информационного контекста и большой объем информации моментально девальвируют накопленные знания. «Выявление атак, борьба с инсайдерами, обнаружение ботов — области, где аналитики, невооруженные интеллектуальными решениями, обречены на проигрыш. А на кону в этой игре — чувствительные данные, доступность сервисов, правильное функционирование информационных систем организаций — все то, без чего современное общество не может нормально функционировать, — сказал он. — Мы благодарны за высокую оценку наших достижений и продолжим развивать наши продукты, чтобы опыт взаимодействия общества с цифровым миром оставался положительным!»

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