Сервисами поддержки инновационного бизнеса воспользовались свыше 300 посетителей конференции Startup Village

Более 300 разработчиков технологических продуктов воспользовались сервисами Агентства инноваций Москвы в первый день международной конференции Startup Village.

Через регистрационные тач-панели, размещенные на стенде столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, бизнесмены могли подать заявку на получение субсидии на инжиниринг, предложить свои технологические продукты для пилотирования в городской среде или к размещению в онлайн-каталоге для поиска инноваций «Карта инновационных решений».

Особым спросом у стартапов пользовался новый трек PipeIndustryTech программы «Московского акселератора», партнером которого выступает Трубная металлургическая компания (ТМК). Его заявочная кампания, предназначенная для компаний с решениями для трубной индустрии и цифровизации промышленности, была продлена специально для посетителей Startup Village и завершится 25 мая. Также большой интерес предприниматели проявляли к программе развития технологического предпринимательства StartHub.Moscow.

В Москве проходит международная конференция Startup Village

В свою очередь представители ИТ-индустрии активно подавали заявки на городской хакатон Moscow City Hack, чтобы в составе команды попробовать разработать решение под запрос города или крупного бизнеса и побороться за общий призовой фонд в 3 млн руб.

«Поддержка со стороны правительства Москвы имеет особо важное значение для бизнеса. Наши сервисы и программы помогают предпринимателям развивать и масштабировать свое дело, выходить на новые рынки, привлекать инвестиции, а также денежные средства в виде субсидий. Эта конференция в «Сколково» — еще одна хорошая возможность рассказать о наших проектах и продуктах широком кругу предпринимателей», — отметил генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев.

Кроме того, на стенде столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития посетители мероприятия могли узнать о других мерах поддержки технологического предпринимательства.

Стоит отметить, что сервисы Агентства инноваций Москвы доступны для посетителей во второй день Startup Village.

Агентство инноваций Москвы создано Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Агентство объединяет представителей городской власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в Москве.