Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: Город не покупает стартапы, а помогает им в развитии и взаимодействии с крупным бизнесом

Москва не покупает стартапы, но активно помогает им развиваться, масштабироваться и выходить на новые рынки через взаимодействие с корпорациями. О приоритетах и проблемах города при работе с инновационными компаниями, а также о программах для коммуникации технологических МСП с лидерами рынка рассказал генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев на сессии «Космический масштаб. Как покупать стартапы?» в рамках международной технологической сессии Startup Village.

«Город ведет большую работу по взаимодействию стартапов и корпораций. У нас несколько таких проектов. Один из них — Московский акселератор. В рамках этой программы мы запустили девять треков, через которые прошли свыше 200 компаний. После акселерации российские корпорации не закупают «прокаченные» стартапы, а действуют по схеме «апсейла» относительно своих продуктов и сервисов. На первом этапе корпорации вместе с городом запускают пилотные проекты, а затем наиболее успешные из них включают в свои продуктовые линейки и масштабируют их посредством доступа к своим клиентам», — сказал Алексей Парабучев.

Алексей Парабучев (в центре): Город ведет большую работу по взаимодействию стартапов и корпораций

Технологический стартап, намеренный взаимодействовать с Москвой, должен соответствовать определенным требованиям. «В первую очередь инновация должна отвечать предпочтениям городской структуры. Также важны степень зрелости технологии и, конечно, готовность команды стартапа работать со столицей. Мы стараемся максимально упростить жизнь разработчиков, но все равно для них — это определенный вызов», — пояснил руководитель Агентства инноваций Москвы.

Алексей Парабучев рассказал, какие вопросы поднимают стартапы при работе с городом. Первый из них — передача данных.

«Не секрет, что большинство стартапов — цифровые. Их основной запрос к городу — передача данных. Вопрос в том, как город может им эти данные предоставить, не нарушив прав горожан. Сейчас мы ведем работу по формированию центров данных в различных отраслях, чтобы в дальнейшем передавать их компаниям», — пояснил он.

Второй вопрос, по словам главы Агентства, — как бизнесу получить доступ к городской инфраструктуре. «Фактически этот вопрос мы частично решили, запустив программу пилотного тестирования инноваций, которая помогает компаниям испытать инновацию на площадке города или крупного бизнеса. Сейчас у нас самая большая в мире сеть пилотных площадок, которая охватывает практически все сферы. Она выгодна всем — город получает новые сервисы, а компания — кейс взаимодействия с городской структурой или крупным бизнесом», — уточнил он.

Третий вопрос — как получить доступ к потенциальным клиентам из числа горожан. «У города есть прямой контакт со своими жителями. Возможность встраивать стартапы в эту коммуникацию — важная задача и вызов для нас», — подытожил руководитель Агентства.

Агентство инноваций Москвы создано Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Агентство объединяет представителей городской власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в Москве.