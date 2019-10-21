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«Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома»

Телеком Инфраструктура Проводная связь

«Ростелеком» завершил проект по созданию высоконадежной корпоративной сети передачи данных для концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом»), которая объединила девять атомных электростанций в Северо-Западном, Центральном, Поволжском, Южном и Уральском федеральных округах.

В соответствии с требованиями заказчика, для обеспечения высочайшей надежности и отказоустойчивости «Ростелеком» обеспечил 100-процентное резервирование каналов передачи данных по географически разнесенным маршрутам на всем протяжении сети.

«Данный проект позволил концерну "Росэнергоатом" в среднем в два с половиной раза увеличить пропускную способность каналов передачи данных до атомных электростанций, и при этом практически в два раза сократить расходы на них. Успешная реализация данного проекта позволит решать не только текущие задачи, но и является фундаментом для развития цифровых продуктов концерна», — отметил директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией концерна «Росэнергоатом» Олег Шальнов.

«Высочайшему уровню надежности атомной энергетики страны должна в полной мере соответствовать инфраструктура передачи данных. Для "Ростелекома" статус единого оператора сети передачи данных АЭС концерна "Росэнергоатом" — это важная и ответственная задача. Мы создали выделенную корпоративную сеть с высочайшим уровнем надежности, которая будет помогать управлять сложнейшей системой и станет инфраструктурной основой для развития новых цифровых проектов заказчика», — сказал директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома» Алексей Подрябинников.

Госкорпорации «Росатом», концерн «Росэнергоатом» и «Ростелеком» являются стратегическими партнерами на протяжении многих лет. Компаниями подписан меморандум о сотрудничестве в целях развития цифровой экономики России, а также соглашение о сотрудничестве по вопросам противодействия компьютерным атакам для обмена информацией, технологиями и навыками для совместной защиты сетей компаний от вредоносного ПО и кибератак. Летом 2019 г. состоялся запуск крупнейшего в России комплекса дата-центров в городе Удомля Тверской области (вблизи Калининской АЭС), который имеет высокий уровень защиты: в первой очереди «Ростелекому» принадлежит 4 тыс. стойко-мест, «Росэнергоатому» — 800.

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