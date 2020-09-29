«Ростелеком» организовал оптическую линию связи с квантовым распределением ключей шифрования

«Ростелеком» и госкорпорация «Росатом» успешно завершили пилотный проект по созданию волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с применением технологии квантового распределения ключей шифрования (КРК).

Технология КРК позволяет двум легитимным сторонам коммуникации получить общий ключ для шифрования, стойкость которого обеспечивается за счет использования принципа невозможности клонирования неизвестного квантового состояния.

В проекте использовалась ВОЛС с затуханием на уровне 6,5 дБ, что позволило достичь высокой скорости выработки ключей шифрования более 1 Кбит/с — результаты сравнимы с мировыми аналогами. Высокая скорость передачи ключей шифрования обеспечила максимальный уровень информационной безопасности путем частой смены ключей шифрования при передаче полезной нагрузки.

Таким образом, реализованное в рамках проекта решение продемонстрировало высокий уровень готовности, а также возможность его применения на сетевой инфраструктуре и соответствие предъявляемым требованиям. В частности, при проведении пилотного проекта был смоделирован разрыв квантового канала, успешно проверена работоспособность буфера хранения секретных ключей, которые используются в случаях временной недоступности квантового канала. Эффективно установлено соединение по открытому аутентифицированному каналу, а также достигнута устойчивая работа системы, что подтвердило нагрузочное тестирование.

В проекте использовано оборудование КРК российских компаний, разрабатывающих инновационные решения в области квантовых коммуникаций, — «Курейт» и «Код безопасности».

«Квантовые технологии — это главный ожидаемый мировой прорыв ближайшего десятилетия в области цифровизации, который способен не только повлиять на конкурентоспособность и безопасность стран, но и привести к изменению экономического уклада. Россия стремится стать одним из безусловных лидеров глобальной “квантовой гонки”. И мы уже идем по этому пути. В рамках соглашений с Правительством Российской Федерации, заключенных в прошлом году, ответственность за формирование в нашей стране необходимых технологических компетенций приняли на себя три крупнейшие государственные корпорации. “Росатом” отвечает за развитие квантовых вычислений, ОАО “РЖД” ведет работу в сфере квантовых коммуникаций, а ГК “Ростех” концентрирует свои усилия в области квантовых сенсоров. Теперь важно сделать следующий шаг и создать соответствующую национальную экосистему, активными участниками которой станут другие российские компании, заинтересованные в практическом подтверждении преимуществ квантовых технологий. Наш принцип — “Больше квантовых проектов, хороших и разных”. Один из таких примеров апробации технологий “завтрашнего дня” — наша совместная с ПАО “Ростелеком” инициатива по созданию волоконно-оптической линии связи с применением квантового распределения ключей шифрования. И в этом проекте “Росатом” не только примеряет на себя роль одного из первых заказчиков квантовых решений, но и решает целый ряд важных для бизнеса задач, связанных с обеспечением безопасности цифровых коммуникаций в атомной отрасли», — сказала директор по цифровизации ГК «Росатом» Екатерина Солнцева.

«Этот проект стал возможен только благодаря тесному сотрудничеству “Ростелекома” и “Росатома”, направленному на расширение спектра взаимодействия, создание новых цифровых сервисов и получение синергетического эффекта от объединения наших технологических компетенций. “Ростелеком” заинтересован в развитии новейших технологий для применения в своих сервисах. Это позволяет нам, как цифровому партнеру, обеспечить телекоммуникационной и ИТ-инфраструктурой самые амбициозные проекты наших заказчиков. Переход на квантовые технологии в коммуникациях по своей значимости сравним с переходом с меди на оптику. Создание линий связи с применением квантового распределения ключей шифрования позволит повысить степень защиты информации в ключевых коммуникациях в масштабах всей страны», — отметил директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома» Алексей Подрябинников.