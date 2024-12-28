«Синтерра Медиа» увеличила долю классических и новых технологических направлений

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, подвела основные итоги 2024 г. Количество подключенных к собственной национальной медиасети ТВ-операторов увеличилось более чем на 80%, а количество сигналов, формируемых и выпускаемых в эфир (плейаут), – на 85% по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Синтерра Медиа».

«Синтерра Медиа» на протяжении 18 лет формирует экосистему решений технологических задач медиаотрасли, занимается обслуживанием ключевых этапов телевизионного производства и распространения медиаконтента. Количество сигналов, формируемых и выпускаемых в эфир, увеличилось на 85% по сравнению с 2023 г. По итогу 2024 г. «Синтерра Медиа» запустила в эфир более 60 телеканалов.

В 2024 г. количество ТВ-операторов, стриминговых сервисов, онлайн-кинотеатров и ОТТ-платформ, подключенных к национальной медиасети, увеличилось на рекордные 80% по сравнению с 2023 годом. Этому способствовало распространение сетей «Синтерры Медиа», подключение новых точек присоединения в городах миллионниках, стотысячниках, областных центрах России и малых городах, а также быстрота подключения в точках присутствия. Сегодня национальная медиасеть охватывает 11 часовых поясов и все региональные столицы. Ключевой особенностью сети стала высокая отказоустойчивость за счет автоматического изменения маршрутов и подключения каждого узла не менее чем двумя физическими маршрутами, не связанными с интернетом.

Традиционное для «Синтерры Медиа» направление организации прямых трансляций увеличилось на 12% за счет распространения сети компании до ключевых объектов: спортивных арен, концертных залов, мест проведения стратегически значимых форумов. Так, в марте «Синтерра Медиа» организовала передачу ТВ-сигналов для федеральных телекомпаний с международного мультиспортивного турнира по киберспорту «Игры будущего-2024», в июле – прямую трансляцию Главного военно-морского парада ко Дню Военно-морского флота в Санкт-Петербурге для крупнейшего федерального вещателя.

Одним из ключевых новых направлений в 2024 г. стало предоставление участникам медиарынка услуг на базе искусственного интеллекта (ИИ). Проект стартовал в сентябре и сразу же стал высоко востребованным среди вещателей: «Синтерра Медиа» сотрудничает практически со всеми ключевыми ТВ-холдингами в России. На базе ИИ компания разрабатывает такие сервисы как дубляж и озвучание (перевод и аудиодублирование на больше чем 65 языков), субтитрование (транскрибирование и перевод записей видео и эфира более чем на 140 языков), виртуальные ведущие (создание моделей для генерации реалистичных видеоаватаров), обогащение метаданными (персоны, объекты, локации, сцены, текст).