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Национальная медиасеть «Синтерры Медиа» доступна в 87 регионах России

«Синтерра Медиа» (входит в группу компаний «Ростелеком») завершила создание национальной медиасети в столицах 87 субъектов РФ. Во всех городах присутствия для партнеров существует не менее двух точек присоединения, зарезервированных не менее чем двумя маршрутами.

Национальная медиасеть «Синтерры Медиа» сопоставима по охвату со спутниковой доставкой ТВ-сигналов, она позволяет доставлять как сигналы отдельных телеканалов или групп телеканалов в студийном качестве и обеспечивает прямые включения со спортивных объектов и мест проведения массовых мероприятий. Инфраструктура медиасети обладает высочайшей отказоустойчивостью за счет применения SDN-технологии автоматического изменения маршрутов, каждый узел подключается не менее чем двумя географически разнесенными физическими маршрутами. Медиасеть физически изолирована от интернета и не использует инфраструктуру, имеющую доступ из внешних сетей.

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Национальная медиасеть предоставляет практически неограниченные возможности для видеообмена в режиме LIVE между телеканалами, студиями, объектами ТВ-вещания, спортивными объектами и ТВ-операторами в столицах субъектов РФ. Любой подключенный к сети объект (телецентр, студия, эфирный комплекс) может выступить источником ТВ-вещания для всей страны, коммутация сигналов занимает миллисекунды.

Григорий Урьев, генеральный директор компании «Синтерра Медиа», сказал: «Мы создали национальную медиасеть для объединения всех значимых объектов ТВ-инфраструктуры в стране в единое технологическое пространство. 87 городов — это чуть больше половины целевого охвата, мы продолжим присоединении городов с населением более 100 тыс. в наступившем году. Сегодня все федеральные, многие региональные телеканалы, независимые производители контента и более 200 операторов ТВ-сетей уже с нами. Решая технологические задачи и объединяя разрозненную инфраструктуру, мы создаем новые возможности для творчества и бизнеса».

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