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Олег Фатун назначен директором по развитию бизнеса компании «Синтерра медиа»

Компания «Синтерра медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, усиливает управленческую команду. Заместителем генерального директора – директором по развитию бизнеса назначен Олег Фатун. Об этом CNews сообщили представители «Синтерра медиа».

Олег Фатун будет отвечать за коммерческое развитие компании, продажи и маркетинг. Основной задачей станет вывод на рынок технологических медиасервисов, новых продуктов на базе облачных технологий и искусственного интеллекта.

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Олег Фатун

«Олег Фатун работает в отрасли уже более 20 лет и хорошо понимает потребности рынка. Уверен, что вместе с ним компания сможет усилить свои позиции на традиционном для нас рынке доставки ТВ-сигналов и занять существенную долю рынка технологических услуг для ТВ-производства», – сказал генеральный директор компании «Синтерра медиа» Григорий Урьев.

До прихода в «Синтерру медиа» Олег Фатун занимал должность заместителя генерального директора MediaHills, директора по контенту и медиалогистике «РТП-медиа», руководил контентными и ТВ-проектами в «Нэт бай нэт холдинге» (ГК «Мегафон») и «Акадо».

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АО «Синтерра медиа» – цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента. В компании сформирована компетенция для обслуживания ключевых этапов телевизионного производства и распространения медиаконтента: доставка видеоконтента для ТВ-производства (contribution), глобальное распределение ТВ-программ для вещателей и операторов эфирных/спутниковых/кабельных/IPTV/ОТТ-сетей, прямые трансляции событий, обработка и хранение данных в «медиацентре», а также разработка и внедрение новых технологий доставки, распределения и монетизации медиаконтента.

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