«Синтерра Медиа», «Союзмультфильм» и искусственный интеллект научили героев «Простоквашино» говорить по-казахски

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, локализовала для казахского рынка контент «Мультиландии» – собственного телеканала «Союзмультфильма». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Синтерра Медиа» произвела перевод, дубляж и субтитрирование анимационного сериала «Простоквашино» на казахский язык. Для локализации контента сериала применила собственные разработки на базе искусственного интеллекта (ИИ) с использованием редакторов-лингвистов, носителей казахского языка.

«Мультиландия» проводит локализацию контента в Казахстане, выполняя законодательные требования республики. В июне 2024 г. Президент Казахстана подписал закон «О масс-медиа», в соответствии с которым устанавливается обязательный объем теле- и радиопрограмм на государственном языке. Вещатели обязаны обеспечить перевод не менее 10% телерадиопрограмм образовательного, культурно-просветительского, спортивно-развлекательного и досугового характера на казахский язык. Со временем доля контента на национальном языке будет активно расти.

«Работа с «Мультиландией» – первый для нас коммерческий проект с использованием модели ИИ для локализации ТВ-контента. Дублированный контент уже транслируется в Казахстане, и зрители высоко оценивают качество перевода и дубляжа и даже не предполагают, что это сделано не человеком», – сказал генеральный директор компании «Синтерра Медиа» Григорий Урьев.

«Благодаря партнерству с «Синтеррой Медиа» «Мультиландия» смогла не только сохранить, но и увеличить охват в Казахстане. Телеканал одним из первых запустил казахскую аудиодорожку и успешно выполнил требования законодательства. Кроме того, «Мультиландия» стала пионером в применении ИИ-технологий в этой области. В связи с тем, что адаптация контента через использование технологий «Синтерры Медиа» оказалась оперативной и качественной, мы начали задумываться о дальнейшем сотрудничестве», – сказала председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.