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Слащева Юлиана



24.12.2024 «Синтерра Медиа», «Союзмультфильм» и искусственный интеллект научили героев «Простоквашино» говорить по-казахски 1
15.07.2020 Сбербанк и «Союзмультфильм» создали СП для развития анимационной индустрии 1
20.08.2019 PwC: российскую индустрию развлечений и медиа ждет стабильность 1
24.10.2018 Google, «Союзмультфильм» и «Билайн» проведут онлайн-чтения «От мала до велика» 1
18.10.2018 Классика «Союзмультфильма» теперь доступна для пользователей карманных кинотеатров «Мультикубик» 1
13.04.2015 «СТС Медиа» открыла «уникальный» бесплатный онлайн-кинотеатр 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Слащева Юлиана и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Google LLC 11775 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 47 4
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 129 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Союз кинематографистов России 11 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Диафильм 17 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 497 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 25 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Google Tilt Brush 1 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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