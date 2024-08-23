«Синтерра Медиа» и «Окно ТВ» запустили облачную систему управления медиаактивами

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, и российский системный интегратор «Окно ТВ» организовали демонстрационную зону отечественного облачного МАМ-решения. Об этом CNews сообщили представители «Синтерра Медиа».

Система управления медиаактивами (Media Asset Management, МАМ) – это ключевой инструмент современного ТВ-производства, связанный со всеми его производственными процессами. Основными функциями MAM являются сбор, хранение, каталогизация, поиск и архивирование медиаконтента телекомпании. Система работает с видеофайлами, хранит изображения, титры, звуковые файлы и любой другой цифровой контент и метаданные, которые используется при производстве ТВ-продуктов.

На базе медиацентра «Синтерры Медиа» создана пилотная зона российской облачной МАМ-системы. Программно-аппаратный комплекс построен полностью на отечественных решениях: от серверов и сетевого оборудования до прикладных программ. Разработанное партнерами облачное решение предоставляет возможность работы с медиаконтентом через web-браузер без использования десктопного клиентского ПО.

«Проект, демонстрирующий возможности облачного МАМ-решения на базе медиацентра «Синтерры Медиа», является важным шагом в развитии российской медиаиндустрии. Вместе с «Окно ТВ» мы предлагаем современное российское решение, которое полностью соответствует требованиям времени. Мы уверены, что этот продукт интересен многим российским медиакомпаниям, и готовы делиться своей экспертизой в сфере облачных технологий для медиа», – сказал генеральный директор компании «Синтерра Медиа» Григорий Урьев.

«Мы рады объявить о запуске демонстрационной системы облачного МАМ-решения на базе национальной инфраструктуры от «Синтерры Медиа». Мы уже тестируем систему с несколькими потенциальными клиентами и приглашаем к сотрудничеству как федеральных, так и региональных партнеров. Мы уверены, что наше облачное МАМ-решение станет отличным инструментом для всех профессиональных участников медиарынка», – сказал директор дирекции системной интеграции компании «Окно ТВ» Михаил Каланчекаев.